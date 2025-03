L’Eredità, una debuttante ha battuto due triellanti: cosa è successo nella puntata del 9 marzo

Una nuova puntata de L'Eredità è andata in onda domenica 9 marzo 2025, come di consueto su Rai 1 alle 18.40, condotta da Marco Liorni. Il presentatore saluta il campione Marco, che nella vita fa il magazziniere. Tra i debuttanti, gioca Ludovico della provincia di Brescia, uno studente appassionato di boschi, dove cerca nuove erbe. E poi, Veronica della provincia di Palermo, insegnante. Un'altra debuttante è Arianna della provincia di Torino, lavora in una ASL ed è anche una ballerina. Infine, c'è Chiara della provincia di Verona, estetista, appassionata di luoghi abbandonati.

Dopo il gioco Chi c'è, i candidati per la sfida sono: Ludovico, Veronica e Gabriele. Il campione Marco manda in sfida la debuttante Veronica e Gabriele, che nella puntata precedente era andato al Triello. Alla fine della sfida, la debuttante batte il triellante. Anche un'altra triellante delle puntata precedente, ovvero Giulia, viene battuta da Veronica, dopo il Chi, come, cosa. Ludovico va in rosso nel corso del gioco delle date, decide di sfidare Arianna e riesce a vincere la sfida.

Puntata del 9 marzo de L'Eredità: dai Paroloni alla Ghigliottina

Ai Paroloni sono in gara come sempre 4 concorrenti, ossia Ludovico, Veronica, Marco e Chiara. Ludovico e Veronica, non avendo indovinato i Paroloni, affrontano la sfida ai 60 secondi. La spunta Veronica, che va al Triello con il campione Marco e la debuttante Chiara, che è arrivata al Triello senza affrontare sfide, guadagnandosi così l'accesso alla puntata successiva. Ai 100 secondi vanno Marco e Chiara, mentre ritroveremo Veronica nella prossima puntata.

Marco e Chiara si giocano la seduta al tavolo della Ghigliottina ai 100 secondi. La Ghigliottina della puntata vale 200.000 euro. Marco è il vincitore e torna al tavolo della Ghigliottina per la seconda volta. Gli indizi della parola vincente sono:

Libero - Libera

Scrittura - Privata

Giungla - Giardino

Maglia - Trama

Prendere - Volo

Dopo aver commesso 2 errori su 5, il montepremi si è ridotto a 50.000 euro. Marco sceglie la parola "inglese", ma purtroppo non è quella. Infatti, la parola era "verticale".