L’Eredità: la parola della Ghigliottina, chi è il nuovo campione della puntata del 4 aprile 2025

La puntata del 4 aprile 2025 de L'Eredità inizia come sempre intorno alle 18.40. Il padrone di casa Marco Liorni saluta il campione Gabriele e presenta i debuttanti. In questa puntata gioca Malvina, un'imprenditrice di La Spezia. E poi c'è Leonardo di Viterbo, ingegnere e insegnante, con tante passioni. La prossima ad essere presentata è Giorgia della provincia di Pescara, studia Biologia ed è appassionata di lingue e letteratura. Infine, conosciamo Diego, agente di polizia di Parma.

Al gioco del C'è o non c'è vanno in rosso Tommaso e i debuttanti Leonardo e Giorgia. Il campione Gabriele ha il compito di scegliere chi mandare in sfida e opta per Leonardo e Giorgia, la quale riesce a superare la sfida. Si prosegue con il Chi, come, cosa, il gioco sulle curiosità da tutto il mondo. Diego va a rischio eliminazione e decide di sfidare Giorgia, che vince anche la sua seconda sfida. Arrivano le Professoresse e si gioca con le date, facendo un tuffo nel passato. La prossima sfida vede protagoniste Ida e Malvina, la quale deve lasciare il programma e il montepremi.

La Scossa e gli altri giochi della puntata del 4 aprile 2025 de L'Eredità

Il gioco successivo è quello de La Scossa e si parla di fobie. Ida rischia l'eliminazione e sceglie Giorgia, perché la ritiene meno forte degli altri concorrenti. La sfida viene vinta da Ida, che raggiunge Tommaso e Gabriele al Triello, nella stessa formazione della puntata precedente. Ai 100 secondi vanno Tommaso e Ida, mentre Gabriele si conferma per la puntata del 5 aprile.

Tommaso è il nuovo campione, batte Ida e si siede per la prima volta al tavolo della Ghigliottina. Il montepremi iniziale è di 160.000 euro, ma scende a 20.000 euro dopo i dimezzamenti del campione. Ecco di seguito i 5 indizi utili per trovare la parola della Ghigliottina:

Fare

Ferro

Partenza

Bridge

Alto

La parola scelta da Tommaso è "caldo", ma quella vincente è "palo".