L'Eredità: la parola della Ghigliottina, chi è il campione della puntata del 9 aprile 2025

Protagonisti della puntata del 9 aprile 2025 de L'Eredità sono, come sempre, i concorrenti, i quali si cimentano nelle sfide. Il conduttore Marco Liorni saluta il campione Enrico e presenta i debuttanti. Tra questi, c'è Mariella di Andria, è una guida turistica. E ancora, Francesco della provincia di Milano, si occupa di biofisica. Altra debuttante è Erika, ingegnere di Napoli. Infine, conosciamo Matteo, della provincia di Pesaro e Urbino, è un nutrizionista.

I candidati alla sfida durante il primo gioco, il C'è o non c'è, sono Matteo, Erika e Marco. Il campione Enrico ha il compito di scegliere chi mandare in sfida e opta per i debuttanti Matteo e Erika. È Matteo il primo a lasciare il gioco e il montepremi. Il secondo gioco a cui assistiamo è il Chi, come, cosa. E i prossimi a sfidarsi sono Marco e nuovamente Erika, la quale non riesce a battere il triellante della puntata precedente. Si gioca con le date annunciate dalle Professoresse, sono: 1973, 1987, 1998 e 2010. Gabriele va in rosso, decide di sfidare Mariella e vince la sfida.

La Scossa e gli altri giochi a L'Eredità

L'argomento de La Scossa della puntata del 9 aprile de L'Eredità riguarda il nome della Luna piena del mese di marzo secondo la tradizione dei nativi americani. Gabriele prende La Scossa e si cimenta nella sua seconda sfida della puntata, questa volta contro Francesco. È Gabriele a vincere la sfida e va al Triello con Enrico e Marco. Si ripete quindi il Triello della puntata precedente, in una sorta di rivincita.

Dopo varie domande di diverso valore e due Pigliatutto, si passa ai 100 secondi con protagonisti Gabriele e Marco. È Marco il nuovo campione e raggiunge per la prima volta il tavolo della Ghigliottina. Il montepremi ha il valore massimo, ovvero 200.000 euro. Il campione dimezza 3 volte e il montepremi scende a 25.000 euro. Di seguito, le parole indizio:

Andare

Spese

Ragionamento

Lanciatore

Mario

La parola scelta da Marco è "fondo", mentre quella esatta è "monte".