L'Eredità: la parola della Ghigliottina, chi è il campione della puntata del 3 aprile 2025

La puntata del 3 aprile 2025 de L'Eredità è stata ricca di sfide, vediamo chi le ha affrontate e come sono andate. Il conduttore Marco Liorni ha salutato la campionessa Ida, che nella vita si occupa di food marketing. Ha poi presentato il primo debuttante, ovvero Luigi della provincia di Bari, rider di 19 anni. La seconda debuttante è Veronica di Genova, insegnante di matematica. E ancora, conosciamo Susan, casalinga della provincia di Milano, che vorrebbe diventare educatrice cinofila e addestrare i cani. Infine, Corrado della provincia di Como, è un ingegnere meccanico.

Inizia il primo gioco, il C'è o non c'è, e i candidati all'eliminazione sono Gabriele, Corrado e Tommaso. La campionessa Ida sceglie di salvare Gabriele, mandando in sfida i due ingegneri. Infatti, Corrado e Tommaso sono ingegneri, e sono entrambi sposati con due figli. A spuntarla è Tommaso, mentre il debuttante Corrado è il primo della puntata a dover lasciare il programma. Tommaso torna in sfida dopo il secondo gioco, quello del Chi, come, cosa. A sfidarlo è Luigi, che viene battuto e deve cedere il montepremi a Tommaso.

L'arrivo delle Professoresse dà il via al gioco delle date a L'Eredità

Le Professoresse Linda e Greta, annunciate da Luigi, fanno il loro ingresso in studio ballando. Parte il gioco delle date e Veronica fa il secondo errore, per cui è a rischio eliminazione. Sfida Susan e riesce a batterla. La Scossa è il gioco successivo e l'argomento è quello delle squadre di calcio più tifate al mondo. È la campionessa a prendere La Scossa, e decide di sfidare Veronica, che deve lasciare il programma.

Il Triello vede gareggiare Gabriele, Ida e Tommaso, replicando la formazione della puntata precedente. L'esito, però, è diverso stavolta. Infatti, sono Gabriele e Tommaso ad andare ai 100 secondi, mentre Ida si conferma per la prossima puntata. A vincere la puntata è Gabriele, che è alla sua diciottesima puntata nel game show, e al quinto posto nella classifica di tutti i tempi per valore del montepremi.

La Ghigliottina della puntata del 3 aprile 2025

Gabriele è alla sua nona Ghigliottina, si siede al tavolo e saluta i suoi nipotini. Il valore della Ghigliottina della puntata è di 155.000 euro. Vediamo quali sono i 5 indizi:

Ripetere

Discorso

Gruppo

Fatti

Ultima

Gabriele sceglie la parola "prova", ma quella vincente è "analisi".