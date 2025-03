L'Eredità, un concorrente si è sentito male ed è svenuto: il racconto di Marco Liorni

Nelle varie trasmissioni che vediamo, ci sono una miriade di cose che succedono nel dietro le quinte, retroscena che non vengono mandati in onda. Questo è il caso del malore che ha colpito un concorrente de L'Eredità, il quiz condotto da Marco Liorni in onda ogni sera alle 18.40 su Rai 1.

Infatti, durante le registrazioni di una delle ultime puntate dello show, un giovane concorrente si è sentito male e le riprese sono state interrotte forzatamente. Sono stati attimi di puro terrore.

Ecco cos'è successo a L'Eredità

Come detto, quello che è successo a L'Eredità non è andato in onda, ma è stato tagliato dalla puntata che, ovviamente, non va in onda in diretta. A raccontare quello che è successo, è stato il conduttore Marco Liorni in un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

Al conduttore è stato chiesto se qualche concorrente abbia mai avuto un attacco di panico e Liorni ha rivelato: "Poco tempo fa un ragazzo è svenuto subito dopo l'eliminazione, ha avuto un mancamento. Nulla di grave, poi ci abbiamo scherzato".

Il conduttore naturalmente non ha fatto nomi e non ha nemmeno fornito indizi per capire chi, tra gli ultimi concorrenti de L'Eredità, ha avuto il malore. Marco Liorni però ha spiegato che queste situazioni succedono spesso, vista la tensione del gioco e il fatto di trovarsi davanti alle telecamere.

Proprio parlando dei concorrenti, Liorni ha confessato: "Li conosco prima della trasmissione, dico loro di essere spensierati, che fare brutte figure capita a tutti. Ci sono professori che hanno paura dei commenti degli studenti e viceversa, studenti che pensano ai professori. Ci sono dirigenti di azienda che hanno un ruolo importante e si mettono in gioco".

Nel frattempo, Marco Liorni ha festeggiato un anno alla conduzione de L'Eredità e la speranza è quella di arrivare a battere il record di puntate condotte con "Reazione a catena", ovvero 650.