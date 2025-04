L’Eredità: la parola della Ghigliottina, chi ha vinto la puntata del 15 aprile 2025

Martedì 15 aprile è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità condotta da Marco Liorni, che ha salutato il campione Gabriele alla sua trentesima puntata. Conosciamo Martina di Cosenza, consulente antitrust. Poi gioca Antonio, ingegnere di Lucca, aspira a partecipare al Torneo di Wimbledon over 70. E ancora, Graziano di Bologna, giocatore di quadball. Altra debuttante è Cristina di Pavia, è un'insegnante di matematica e informatica alle scuole medie.

Si parte con il C'è o non c'è, Martina, Giada e Saverio sono i tre candidati all'eliminazione. Il campione Gabriele sceglie di mandare in sfida Giada e Saverio, i due concorrenti al Triello nella puntata precedente. È Saverio a lasciare il programma e il montepremi. Il secondo gioco è il Chi, come, cosa, e scopriamo le notizie più singolari dal mondo. Graziano va in rosso, punta Martina, la quale riesce a vincere la sfida.

Le date, La Scossa e la parola della Ghigliottina nella puntata del 15 aprile de L'Eredità

Arrivano le Professoresse Linda Pani e Greta Zuccarello con le date della puntata: 1955, 1970, 1981, 2000. La sfida successiva vede come protagonisti Martina e Antonio, il quale riesce a battere la sfidante. La Scossa con la Professoressa Greta è incentrata sulle canzoni che hanno vinto il Festival di Sanremo, solo una è arrivata seconda e non bisogna dirla. Antonio prende subito La Scossa e vince la sfida contro Giada.

Al Triello troviamo Gabriele e i debuttanti Cristina e Antonio. Ai 100 secondi ci sono Gabriele e Cristina, mentre Antonio torna nella puntata successiva. Gabriele spiega cos'è la Ghigliottina: "È tipo una bolla, sei lì che rifletti e provi a far andare il tuo cervello più veloce possibile". Cristina vince la puntata, è la nuova campionessa e raggiunge il tavolo della Ghigliottina per provare a vincere il montepremi da 200.000 euro. Dimezza e restano 25.000 euro, ecco le parole indizio:

Rivoluzione

Gialla

Lavoro

Medicina

Formato

Cristina scrive "febbre", ma la parola corretta è "digitale".