Ieri, martedì 11 marzo, Marco Liorni ha presentato ancora una volta una puntata de L'Eredità, a partire dalle 18.40 su Rai 1. Il conduttore saluta la campionessa Chiara, Marketing and Communication Specialist di Milano. Subito dopo, introduce i debuttanti, tra cui Laura, barista della provincia di Latina. E poi, presenta Luca, laureando in Giurisprudenza, appassionato di disegno. La prossima debuttante è Elisa della provincia di Venezia, che possiede un'azienda agricola, e ancora conosciamo la psicologa Francesca della provincia di Avellino.

Il primo gioco, C'è o non c'è, porta Alessio, Veronica e Luca ad essere i candidati per la sfida. Il compito di scegliere chi mandare in sfida tocca alla campionessa, la quale decide di far sfidare Veronica e Luca. La motivazione della sua scelta sarebbe quella di evitare di dimezzare la quota maschile, per questo Alessio è salvo. Luca deve cedere il passo e il montepremi a Veronica.

Durante il secondo gioco, Chi, come, cosa, Alessio fa il doppio errore, va in rosso e sceglie di sfidare Laura. La debuttante deve lasciare il programma, mentre Alessio prosegue e prende il suo montepremi. Il gioco successivo, ossia quello delle date, costa caro ad Elisa che, dopo la sfida con Francesca, saluta e va via.

L'Eredità, chi ha vinto la puntata dell'11 marzo e qual è la parola della Ghigliottina

Il game show prosegue con i Paroloni, che portano alla sfida ai 60 secondi tra Francesca e Veronica. La psicologa non riesce a battere l'insegnante. Si ripete, quindi, il Triello del 10 marzo con Chiara, Alessio e Veronica. Quest'ultima va per la prima volta ai 100 secondi, dove si scontra con Alessio, vincendo. La Ghigliottina di Veronica vale 175.000 euro. Vediamo quali sono gli indizi:

Carta o Regalo (sbagliato)

Legno o Regno (giusto)

Desto o Sogno (sbagliato)

Effetto o Speciale (sbagliato)

Scarpe o Ballo (giusto)

Dopo aver dimezzato, il montepremi è sceso a 21.875 euro. La parola scelta da Veronica è "gioco". La parola corretta è invece "lucido".