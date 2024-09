L'Era Glaciale 6: John Leguizamo conferma lo sviluppo del sequel

Il doppiatore di Sid ha confermato che i lavori per il nuovo film sono attualmente in corso.

L'Era Glaciale è uno dei franchise animati più apprezzati nell'intera storia del cinema, e dopo cinque capitoli per il grande schermo, la saga ha incassato quasi un miliardo di dollari al box-office e oltre sei miliardi di dollari di ricavi. Inoltre, ha dato vita a diverse produzioni originali per Disney+, tra spin-off e corti.

Nel 2022, dopo l'uscita del primo film su Disney+, alcuni animatori di Blue Sky hanno pubblicato un corto di 35 secondi in cui Scrat finalmente riesce ad impossessarsi della sua ghianda, una sorta di addio al longevo franchise.

Un sesto film

In realtà, sembra che Disney non abbia davvero abbandonato l'idea di proseguire con il franchise de L'Era Glaciale. Una voce confermata da uno dei doppiatori storici della saga, John Leguizamo, voce di Sid, che ospite ad una trasmissione radiofonica ha dichiarato:"Stiamo per fare L'Era Glaciale 6, sono così felice di sentirlo".

Scrat in una scena di L'Era Glaciale 2

Al momento, Disney non ha ancora annunciato un sesto film de L'Era Glaciale ed è probabile che i lavori siano ancora in una fase embrionale. Tuttavia, John Leguizamo ha dichiarato pubblicamente di essere impegnato a lavorare al progetto, quindi una conferma potrebbe arrivare molto presto, come sperano del resto i fan.

Disney sta cercando di consolidare le uscite al cinema e non è escluso che abbia pensato proprio ad un franchise così apprezzato e di successo per trovare una maggiore stabilità e proporre al pubblico qualcosa che già conoscono ormai da diversi anni. La saga di L'Era Glaciale è iniziata ormai ventidue anni fa con il primo film L'era glaciale, seguiti da L'Era Glaciale 2 - Il disgelo nel 2006, L'Era Glaciale 3 - L'alba dei dinosauri nel 2009, L'Era Glaciale 4 - Continenti alla deriva nel 2012 e l'ultimo capitolo, L'Era Glaciale - In rotta di collisione, uscito nelle sale cinematografiche nel 2016.