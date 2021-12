The Ice Age Adventures of Buck Wild: il poster del nuovo film in arrivo su Disney+

Il 28 gennaio arriverà su Disney+ il film animato The Ice Age Adventures of Buck Wild, ecco il poster del nuovo capitolo della saga.

The Ice Age Adventures of Buck Wild ha ora un poster in attesa del debutto su Disney+ previsto per il 28 gennaio sulla piattaforma di streaming.

Il progetto, che continua la saga animata dell'Era Glaciale, non verrà quindi distribuito nelle sale ma solo online.

The Ice Age Adventures of Buck Wild: il poster

Il film The Ice Age Adventures of Buck Wild mostrerà quello che accade quando le donnole vengono trascinate nel Mondo Perduto al di sotto del ghiaccio, pieno di dinosauri e vita preistorica che non possono sopravvivere in superficie. Buck, la coraggiosa donnola con un solo occhio, unirà le forze con i fratelli Crash ed Eddie vivendo una nuova avventura.

Simon Pegg ha interpretato Buck Wild, mentre alla regia è stato impegnato John C. Donkin, già nel team dei capitoli precedenti dell'Era Glaciale, Rio e Robots.

La saga animata L'era glaciale ha debuttato nel 2002 e ha ottenuto in totale 6 miliardi di dollari in guadagni, diventando il marchio più conosciuto dello studio Blue Sky Animation prima della sua acquisizione da parte di Disney.

Il nuovo film sarà il sesto della divertente saga preistorica che ha dato vita anche a cortometraggi, videogiochi e uno spettacolo teatrale.