Leonardo Pieraccioni: nel suo prossimo film ci sarà la star di Dogman

Leonardo Pieraccioni ha parlato del suo prossimo film, in cui ha rivelato sarà insieme a Marcello Fonte, la star di Dogman e con Massimo Ceccherini, che ha collaborato con lui in diverse occasioni.

Sembravano Applausi: Marcello Fonte in una scena del documentario

Nella recente intervista de La Repubblica, l'attore e regista Leonardo Pieraccioni ha raccontato di come avesse sperato di vincere l'Oscar e dei segreti del seguito de I laureati. Durante la chiacchierata, ha anche svelato qualche informazione sul suo prossimo film: "Dico solo che saremo io e Marcello Fonte" - ha detto Pieraccioni - "mi ha folgorato in Dogman. Ci sarà anche Massimo Ceccherini, sono contento che Matteo Garrone si sia accorto di ciò che sostengo da sempre: Massimo è un attore strepitoso, un artista vero che ha il dramma dentro."

Massimo Ceccherini in una scena della commedia Una moglie bellissima

Massimo Ceccherini ha già collaborato con entrambi: con Leonardo Pieraccioni ha recitato in quasi tutti i film del collega fiorentino, come ne Il ciclone, Ti amo in tutte le lingue del mondo e Una moglie bellissima. Con Matteo Garrone invece, Ceccherini ha collaborato in Il racconto dei racconti e Pinocchio.

Oltre a raccontare i progetti per il suo prossimo film, Pieraccioni ha anche affettuosamente svelato come sta trascorrendo il proprio tempo, dopo aver rimandato il lavoro sul set: "Il mio vero talento è di saper non fare niente da mattina a sera. Ho una figlia che gestisco da padre separato dal giovedì al lunedì. Gli altri giorni scorrono con leggiadria."