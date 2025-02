Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni saranno a Sanremo 2025 per la finale? Carlo Conti risponde

L'amicizia tra Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni è una delle più famose e solide nel mondo dello spettacolo italiano. I tre artisti toscani hanno collaborato spesso nel corso degli anni.

Sin dall'annuncio di Conti come erede di Amadeus sul palco dell'Ariston si sono rincorse le voci sulla possibilità di vedere anche Panariello e Pieraccioni al Festival di Sanremo. I due amici affiancheranno il conduttore stasera sul palco?

La risposta di Carlo Conti sulla presenza di Panariello e Pieraccioni

Al quesito ha risposto in conferenza stampa, con una certa dose di ironia, proprio il conduttore, ponendo fine a qualsiasi tipo di speculazione:"Pieraccioni non è riuscito a trovare la crema solare che uso io. È a Firenze per girare il suo nuovo film".

Primo piano di Giorgio Panariello

A Sanremo è stato invece avvistato Giorgio Panariello:"È vero che è in zona. Ci sarà la sua fidanzata in sala mentre lui passerà la giornata in albergo a fare da baby sitter a mio figlio. Non può mica restar solo" ha scherzato Conti, prima di tornare serio:"Ci sarebbe sembrato banale quest'anno avere i miei compagni di viaggio con me".

La lunga amicizia tra Conti, Panariello e Pieraccioni

L'amicizia tra Carlo Conti, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni nasce nei primi anni '80, quando Conti e Panariello, già compagni di scuola, lavorano insieme al programma Radio Notte in un network regionale.

Nel 1981, Conti conosce il giovane Leonardo Pieraccioni nel programma Un ciak per artisti di domani, condotto proprio da Carlo Conti. I due lavoreranno insieme al programma Succo d'Arancia su Teleregione Toscana, al quale parteciperà anche Panariello. Da quel momento in poi, i tre lavoreranno a diversi progetti e gireranno i teatri di tutta la regione ottenendo grande successo.

Leonardo Pieraccioni nel film Il ciclone

Negli anni successivi i tre amici lavoreranno spesso insieme in vari programma tv, film e spettacoli teatrali.