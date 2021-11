Leonardo DiCaprio si è vestito da uomo centenario per Halloween 2021 (FOTO)

Leonardo DiCaprio si è trasformato in un uomo centenario per festeggiare Halloween 2021 e, come testimoniano alcune foto, il travestimento era così perfetto che, almeno inizialmente, nessuno lo ha riconosciuto durante una festa costellata di stelle del cinema che ha avuto luogo presso Beverly Hills, in California.

Una fonte anonima ha riferito che il vincitore dell'Oscar e la sua ragazza, Camila Morrone, hanno partecipato alla festa di Halloween del miliardario Nicolas Berggruen che ha avuto luogo nell'ex tenuta di Hearst, da lui acquistata il mese scorso per oltre 63 milioni di dollari.

La fonte ha rivelato a PageSix: "Leo è arrivato e nessuno l'ha riconosciuto inizialmente, era vestito da uomo anziano, da ultracentenario... era stato truccato da dei professionisti. Alcuni hanno visto la parrucca bianca e hanno scambiato la stella per Andy Warhol."

Altre fonti hanno affermato che tra gli ospiti c'erano anche il rapper Drake, il rocker Beck, gli investitori tecnologici Cameron e Tyler Winklevoss, la modella Alessandra Ambrosio e la gallerista d'arte Isabelle Bscher. Leonardo DiCaprio, 46 ​​anni, era precedentemente noto per essere un ospite fisso della festa annuale di Halloween di Casamigos, solitamente organizzata da George Clooney, Rande Gerber e Mike Meldman.