Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire tra gli spettatori del concerto dei Radiohead a Bologna

Tra gli spettatori che hanno applaudito ieri sera a Bologna i Radiohead c'erano anche due stelle hollywoodiane: Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire.

Sugli spalti dell'Unipol Arena erano infatti presenti anche i due attori e Vittoria Ceretti, la fidanzata del premio Oscar che ha condiviso nelle sue stories Instagram anche foto e video del concerto.

La presenza delle star a Bologna

La modella, sui social, ha condiviso tutto il suo entusiasmo per l'esibizione live della band scrivendo: "Le prime tre note ed ero in lacrime".

Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire, da molti anni amici e fan del gruppo, si sono mimetizzati tra gli spettatori indossando cappellini e felpe con cappuccio.

Jonny Greenwood, chitarrista del gruppo, ha recentemente firmato la colonna sonora di Una battaglia dopo l'altra, il film diretto da Paul Thomas Anderson (di cui potete leggere la nostra recensione) che vede protagonista proprio l'attore premio Oscar.

I Radiohead sono tornati a esibirsi dal vivo dopo sette anni e sono arrivati in Italia venerdì 14 novembre, accolti da oltre 14mila fan che li hanno applauditi a Bologna. Stasera andrà in scena l'ultima delle quattro date italiane del tour degli artisti.

Cosa racconta Una battaglia dopo l'altra

Il film di Anderson - nel cui cast ci sono anche Benicio del Toro, Sean Penn, Wood Harris e Alana Haim - racconta la storia di Bob, un rivoluzionario fallito che vive in uno stato di paranoia, sopravvivendo isolato con la figlia vivace e indipendente, Willa. Quando la sua nemesi malvagia riemerge e Willa scompare, l'ex radicale si affanna per ritrovarla, mentre padre e figlia combattono le conseguenze del loro passato.

Una battaglia dopo l'altra sta già ottenendo prestigiose nomination e sarà interessante scoprire quante candidature riuscirà a ottenere ai Golden Globe e agli Oscar.