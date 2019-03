Leonardo DiCaprio in The Beach: Boyle svela i retroscena della scena-videogioco

Leonardo DiCaprio in The Beach è il protagonista di una scena in stile videogioco e Danny Boyle ne ha ora svelato i retroscena.

The Beach con protagonista Leonardo DiCaprio è diventato uno dei film più conosciuti di Danny Boyle che ha ora svelato i retroscena di una famosa scena in stile videogioco.

Il regista, in un divertente video realizzato per Empire, ha raccontato: "Nel libro si parla dell'ossessione per i videogiochi del protagonista e Leonardo voleva realizzarla perché anche lui ama giocare, gli piace trascorrere il tempo libero con gli amici in quel modo".

Danny Boyle ha quindi proseguito spiegando: "Lo studio però era davvero perplesso all'idea, anche se avevamo spiegato che sarebbe stata una versione più sofisticata e tutti avrebbero amato la scena perché era legata al mondo contemporaneo, ma era una delle prime rappresentazioni del mondo dei videogame".

Ecco il video in cui risponde a molte domande, tra cui anche quella relativa a The Beach e alla presenza di quella particolare scena girata da Leonardo DiCaprio:

Il prossimo film diretto da Boyle sarà Yesterday, il cui il protagonista Jack Malick (Himesh Patel) sarà inaspettatamente, dopo un misterioso blackout, alle prese con una società in cui il famoso gruppo britannico sembra essere stato rimosso dai ricordi dell'umanità come se non fosse mai esistito. Il cantautore sfrutta così gli iconici brani per ottenere finalmente la fama, dopo anni di ostacoli e difficoltà. Accanto a lui c'è sempre stata l'amica Ellie (Lily James), tuttavia diventare una celebrità potrebbe fargli perdere l'unica persona che ha sempre creduto in lui. Il ragazzo dovrà quindi prendere delle decisioni complicate e capire ciò di cui ha realmente bisogno nella vita.