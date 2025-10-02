Leonardo DiCaprio svela l'ultimo messaggio per Jane Goodall: "Sei la mia eroina"

Leonardo DiCaprio, famoso anche per essere una delle star di Hollywood maggiormente esposte pubblicamente sul tema dell'ambiente, ha reso omaggio all'etologa e ambientalista Jane Goodall, scomparsa a 91 anni.

L'antropologa si trovava a Los Angeles per partecipare ad una conferenza alla UCLA. DiCaprio, suo grande ammiratore, ha dedicato un messaggio in occasione della sua scomparsa tramite Instagram.

Le parole di Leonardo DiCaprio per Jane Goodall

"Oggi abbiamo perso una vera eroina per il pianeta" ha dichiarato DiCaprio "un'ispirazione per milioni di persone e una cara amica". La star e Goodall si erano incrociati in diverse occasioni pubbliche.

"Jane Goodall ha dedicato la sua vita a proteggere il nostro pianeta e a dare voce agli animali selvatici e agli ecosistemi che abitano" ha continuato la star di Una battaglia dopo l'altra "La sua ricerca rivoluzionaria sugli scimpanzé in Tanzania ha trasformato la nostra comprensione di come i nostri parenti più stretti vivono, socializzano e pensano, ricordandoci che siamo profondamente connessi non solo agli scimpanzé e alle altre grandi scimmie, ma a tutta la vita".

Una foto di Jane Goodall con uno scimpanzé

DiCaprio ha spiegato: "Per decenni, Jane ha viaggiato per il mondo con un'energia instancabile, risvegliando generazioni alla meraviglia del mondo naturale. Ha parlato direttamente alla nuova generazione, instillando speranza, responsabilità e la convinzione che ogni individuo possa fare la differenza. Ha ispirato milioni di persone a prendersi cura, ad agire e a sperare. Non si è mai fermata. Il mio ultimo messaggio a Jane è stato semplice: 'Sei la mia eroina'. Ora, tutti noi dobbiamo portare avanti la sua fiaccola per proteggere la nostra unica casa condivisa".

Il film su Jane Goodall prodotto da Leonardo DiCaprio

Jane Goodall era famosa per essere stata una pioniera negli studi sul campo dei comportamenti degli scimpanzé. L'etologa aveva anche fondato l'Istituto Jane Goodall nel 1977, presente in 25 Paesi, tra cui l'Italia.

Lo scorso anno, la casa di produzione Appian Way, di Leonardo DiCaprio, ha raccontato che realizzerà un film biografico sulla vita di Goodall per Disney.