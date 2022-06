Leonardo DiCaprio in spiaggia a Malibu con la fidanzata, Al Pacino e suo padre George DiCaprio (FOTO)

Leonardo DiCaprio è stato paparazzato assieme alla sua fidanzata, ad Al Pacino e a suo padre George DiCaprio mentre esplorava una spiaggia a Malibu questo martedì: le foto ritraggono la star di Titanic, 47 anni, in compagnia della leggenda di hollywood, che ha perfino posato per qualche scatto in riva al mare.

Pacino, 82 anni, ha un legame particolarmente stretto con Leo dopo essere uscito per anni con Lucila Solá, la madre della fidanzata di di Leo, Camila Morrone, ed è stato come un patrigno per la modella e attrice emergente. Come testimoniano le immagini, Leonardo era vestito in modo casual, con una semplice maglietta bianca e un costume da bagno grigio.

Al era considerevolmente più "agghindato" della sua co-star di C'era una volta a... Hollywood: l'attore de Il Padrino aveva indosso un classico blazer nero, una camicia nera, una sciarpa e un paio di pantaloni abbinati: insomma un classico look alla Al Pacino.

Durante la passeggiata lungo la spiaggia, Leo e Al si sono allontanati dal resto del gruppo per parlare liberamente, camminando sulla sabbia con l'ausilio di un paio di bastoni da passeggio che hanno trovato per terra. Come accennato in precedenza, Al Pacino ha frequentato la madre di Camila, l'attrice argentina Lucila Solá, dal 2008 al 2018.