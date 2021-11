Leonardo DiCaprio, il suo sosia russo in lacrime: "Il Covid ha rovinato la mia carriera"

Roman Burtsev, 39 anni, è diventato famoso nel 2016 per essere il sosia russo di Leonardo DiCaprio ma adesso, come ha raccontato lui stesso, la pandemia e il Covid hanno momentaneamente distrutto i suoi sogni di gloria.

Qualche anno fa il doppelganger ha iniziato a lavorare come modello e dopo un breve periodo è riuscito ad ottenere una parte in una pubblicità in cui ha recitato nei panni di Leo, arrivando perfino a rilasciare una serie di interviste alla stampa. Ma il sosia della superstar di Hollywood ha rivelato che la pandemia ha ostacolato i suoi piani per la fama internazionale.

Burtsev, recentemente intervistato dalla stampa russa, ha dichiarato: "I problemi sono iniziati con l'introduzione delle restrizioni nell'aprile 2020 e ora le persone si sono dimenticate di me". In precedenza, Roman veniva assalito dai fan dell'attore mentre visitava le città di tutto il mondo, ma la pandemia ha posto fine a quel periodo della sua vita.

Dover indossare una maschera impedisce alle persone di riconoscere la somiglianza tra la star di Hollywood e la sua controparte russa e Roman, che attualmente vive in un appartamento di due stanze con i suoi genitori e i suoi gatti, ha perso molti ruoli pubblicitari nell'ultimo periodo anche a causa del suo aumento di peso: "Ho trovato una nuova dieta, il prossimo anno sarà di nuovo in forma."