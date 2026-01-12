Leonardo DiCaprio è il re dei meme: tutte le sue facce ai Golden Globes 2026 diventano virali

Leonardo DiCaprio potrebbe aver appena detronizzato Ben Affleck come re dei meme dopo che le sue esilaranti esibizioni ai Golden Globes 2026 sono diventate immediatamente virali sui social media.

La star Premio Oscar ha partecipato all'evento insieme al cast e alla troupe del suo acclamato film Una battaglia dopo l'altra, che gli è valso una nomination come miglior attore e l'ambita vittoria come miglior film.

Il rubacuori in smoking era seduto accanto a sua madre Irmelin Indenbirken, 82 anni, e al co-protagonista Sean Penn durante la cerimonia tenutasi a Beverly Hills e trasmessa in diretta dalla CBS.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

DiCaprio, anima della festa ai Golden Globes

DiCaprio è stato l'anima inaspettata della festa, dato che la star, nota per la sua riservatezza, è stata spesso sorpresa a fare espressioni sfacciate alle altre celebrità e alle telecamere.

In un video ormai virale, DiCaprio interagiva in modo estremamente animato con qualcuno seduto a un altro tavolo durante una pausa pubblicitaria; qui ha indicato i propri occhi prima di indicare scherzosamente la persona fuori campo, facendogli capire che la stava "guardando", poi ha agitato le dita con entusiasmo e ha applaudito.

Successivamente, ha alzato un sopracciglio in modo sospettoso e poi ha esibito una serie di espressioni facciali bizzarre, tra cui una in cui si porta l'indice alle labbra prima di scoppiare a ridere.

Una battaglia dopo l'altra: un'immagine di Leonardo Di Caprio

L'attore è già l'idolo dei fan su internet

I fan hanno ammesso di aver "adorato" vedere questo lato scherzoso di DiCaprio, che spesso si nasconde dietro le classiche mascherine protettive quando è in pubblico: "Sto letteralmente ululando... è la volta in cui l'ho visto più animato in tutta la mia vita", ha scritto un utente di X.

"Di solito [DiCaprio] non ci mostra assolutamente nulla, quindi vederlo così eccitato è davvero un momento storico". Un altro ha aggiunto: "Ne sono ossessionato. Sfacciato x 1000". Molti erano curiosi di sapere cosa avesse reso DiCaprio così eccitato, con un utente di X che ha scherzosamente ipotizzato che avesse visto "una donna sotto i 26 anni", una frecciatina alla vita sentimentale del divo, caratterizzata da relazioni con donne molto più giovani.