Leonardo DiCaprio e i progetti con Martin Scorsese: dal biopic su Sinatra a What Happens at Night

La star premio Oscar ha fatto il punto della situazione sui prossimi lavori con il regista di The Wolf of Wall Street e Gangs of New York.

Il premio Oscar Leonardo DiCaprio ha condiviso nuovi aggiornamenti su suoi prossimi progetti con Martin Scorsese, incluso il biopic su Frank Sinatra. Sono passati tre anni dall'ultima collaborazione tra i due, nell'epico crime Killers of the Flower Moon.

Durante per la cerimonia dell'Hammond Cinema Vanguard Award al Santa Barbara Film Festival, a Leonardo DiCaprio è stato chiesto a che punto fosse il film biografico su Frank Sinatra con Scorsese, un progetto che il regista tenta di realizzare da parecchio tempo.

Il film su Frank Sinatra è ancora in lavorazione: le difficoltà sui diritti

La star di Una battaglia dopo l'altra ha confermato che il progetto del biopic è 'ancora in lavorazione', lasciando intendere che il team creativo stia continuando a incontrare difficoltà nell'ottenere i diritti sulla vita del leggendario cantante, conosciuto in tutto il mondo come The Voice.

Primo piano di Frank Sinatra

Frank Sinatra è stato uno dei più grandi cantanti e intrattenitori del XX secolo, oltre che un attore premiato con l'Oscar. Ha segnato la storia della musica pop e jazz con brani famosi in tutto il mondo come My Way, Fly Me to the Moon e New York, New York.

What Happens at Night con Jennifer Lawrence: riprese al via a breve

Inoltre, DiCaprio ha fornito un aggiornamento anche su What Happens at Night, sempre diretto da Martin Scorsese, rivelando che la produzione dovrebbe iniziare molto presto: "Stiamo lavorando al nostro prossimo film intitolato What Happens at Night con Jennifer Lawrence. Parto tra due settimane, quindi sarà un altro viaggio".

What Happens at Night sarà diretto da Scorsese su una sceneggiatura scritta da Patrick Marber. Il film vedrà come protagonista anche Jennifer Lawrence, che aveva già lavorato con la Leonardo DiCaprio nella commedia Don't Look Up. Anche se Scorsese è stato produttore di Die, My Love con Lawrence, questo sarà il primo progetto in cui il regista dirigerà direttamente l'attrice, due volte premio Oscar per Il lato positivo - Silver Linings Playbook e Joy.