Leonardo DiCaprio: pioggia di polemiche per le foto sul megayacht di Jeff Bezos

L'attore era presente anche al matrimonio del miliardario e patron di Amazon e questo cozza con la sua reputazione di difensore dell'ambiente

Leonardo DiCaprio si è costruito negli anni un'immagine pubblica di sostenitore delle questioni ambientali, ecco perché la sua amicizia con il miliardario Jeff Bezos è al centro delle polemiche.

Nel 1998 ha lanciato la Leonardo DiCaprio Foundation, che sostiene oltre 35 progetti di conservazione. DiCaprio fa parte del consiglio di amministrazione di numerose organizzazioni per la protezione dell'ambiente. L'attore ha persino prodotto e scritto un documentario sull'ambiente intitolato The 11th Hour.

Allora perché DiCaprio ha partecipato al sontuoso matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez a Venezia e perché continua a frequentare il megayacht di Bezos? Un utente di Reddit ha pubblicato un post sull'ultima escursione di DiCaprio con la famiglia Bezos nella sezione dedicata alla cultura popolare. "L'ambientalista Leonardo DiCaprio sale a bordo del megayacht da 500 milioni di dollari di Jeff Bezos", ha scritto.

Leonardo DiCaprio abbraccia Jeff Bezos sul suo megayacht da 500 milioni di dollari

I danni causati all'ambienti dagli yacht di lusso

Il megayacht di Bezos si chiama Koru e detiene il titolo di yacht a vela più grande del mondo. Sebbene sia alimentato principalmente dall'energia cinetica delle vele quando è in modalità velica, si stima comunque che lo yacht produca 7.000 tonnellate di anidride carbonica all'anno a causa dei suoi servizi aggiuntivi.

Gli yacht di lusso, che siano superyacht o megayacht, raggiungono raramente la loro velocità massima e sono hotel galleggianti per il 99% dell'anno, secondo Clean Technica. Inoltre, producono un'emissione 860 volte superiore a quella media di un essere umano in un anno.

Il 10% delle persone più ricche del mondo contribuisce a quasi la metà delle emissioni globali di CO2 a causa della loro propensione a possedere jet privati, yacht, veicoli e alloggi di lusso. Sebbene sia comprensibile che le celebrità desiderino la loro privacy, il danno che causano sarebbe molto minore se volassero in prima classe invece che con jet privati o utilizzassero veicoli privati invece che yacht di lusso.

Leonardo DiCaprio con la fidanzata Vittoria Ceretti a Brescia

I fan non perdonano Leonardo DiCaprio su Reddit

Tra le altre celebrità che hanno acquistato superyacht troviamo Mark Zuckerberg, Tiger Woods e George Russell. Se queste celebrità, tra cui DiCaprio, desiderano ridurre le loro emissioni di carbonio, sarebbe vantaggioso per loro passare alla propulsione elettrica, installare pannelli solari e ridurre al minimo gli sprechi nei loro veicoli.

Alcuni utenti di Reddit hanno aggiunto le loro opinioni ai commenti per mostrare la loro delusione nei confronti di DiCaprio. "Un esempio del perché le celebrità danneggiano piuttosto che aiutare la causa del cambiamento climatico", ha commentato un utente. "Quest'uomo è proprio un ipocrita ripugnante. Ha davvero un'ottima agenzia di pubbliche relazioni", ha scritto un altro utente.