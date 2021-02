Leonardo DiCaprio svela i suoi 7 film preferiti: ci sono due titoli italiani

Leonardo DiCaprio ha nominato i suoi 7 film preferiti di tutti i tempi e nella lista spiccano anche due titoli italiani classici ed un'opera di animazione di Hayao Miyazaki. Di seguito potete leggere la lista condivisa dall'attore.

2001: Odissea nello spazio - Stanley Kubrick (1968)

Taxi Driver - Martin Scorsese (1976)

Ladri di biciclette - Vittorio De Sica (1948)

La valle dell'Eden - Elia Kazan (1955)

Harry, ti presento Sally - Rob Reiner (1989)

Principessa Mononoke - Hayao Miyazaki (1997)

8½ - Federico Fellini (1963)

Ladri di biciclette: Lamberto Maggiorani e Enzo Staiola in una scena del film

In attesa di vederlo in Don't Look Up, film di Adam McKay che lo vedrà protagonista, scopriamo quali sono i sette film preferiti di Leonardo DiCaprio. Nel corso della sua carriera, l'attore 46enne ha lavorato con alcuni dei più grandi registi ed interpreti di tutti i tempi e continua ad essere uno degli attori più amati e gettonati di Hollywood. Prima di entrare nell'Olimpo delle maggiori personalità cinematografiche, il protagonista di Titanic è stato un implacabile cinefilo e, durante i suoi anni di formazione, ha divorato una quantità incredibile di film, come ha dichiarato lui stesso: "Quando ho avuto la mia prima opportunità in un film ho guardato ogni grande opera per un anno e mezzo e da allora mi sono chiesto come avrei potuto emulare una tale abilità artistica. Questa è stata davvero la mia motivazione. Volevo fare qualcosa di buono come hanno fatto i miei eroi sullo schermo".

Taxi Driver: Robert De Niro e Martin Scorsese in una scena del film

Quando poi Esquire gli ha chiesto di scegliere i suoi film preferiti di tutti i tempi, DiCaprio non poteva che citare un'opera di Martin Scorsese, da cui è stato diretto in The Aviator, Gangs of New York, Shutter Island, The Wolf of Wall Street e The Departed. L'attore ha quindi inserito Taxi Driver, capolavoro del 1976, tra i film che lo hanno segnato di più nel corso della sua vita. Ricordiamo che Leonardo DiCaprio tornerà ad essere diretto da Scorsese in Killers of the Flower Moon, film che lo vedrà protagonista al fianco di Robert De Niro.

Keir Dullea in una scena di 2001: Odissea nello spazio (1968)

Nell'elenco dei sette titoli più amati da DiCaprio si può notare una certa varietà di generi, dalla commedia di Harry, ti presento Sally all'animazione di Hayao Miyazaki. Per quanto riguarda l'opera di Stanley Kubrick, invece, DiCaprio non ha mai nascosto la propria ammirazione per il regista americano e, più specificamente, per 2001: Odissea nello spazio, che l'attore ha spesso citato come uno dei suoi preferiti di tutti i tempi. "Va oltre l'essere un semplice film, è un'esperienza spirituale", ha detto DiCaprio ad Esquire, aggiungendo: "Devi immergerti nell'idea che l'intento di Kubrick fosse quello di farci capire la nostra relazione con l'universo. Più lo guardi, più domande ti spinge a farti".