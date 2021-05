Leonardo DiCaprio: la nipote di Julianne Hough svela un dettaglio scottante sull'attore

Tramite un video sui social, successivamente cancellato, la nipote di Julianne Hough, presunta ex fiamma di Leonardo DiCaprio, ha dichiarato che l'attore non sarebbe un granché a letto, condividendo così una confidenza che le avrebbe fatto sua zia.

Cannes 2019: Leonardo DiCaprio sul red carpe de Il traditore

Le abilità amorose di Leonardo DiCaprio sono state messe in discussione su TikTok quando la nipote di una delle sue presunte conquiste ha rivelato che in realtà l'attore non sarebbe così bravo a letto. "Mia zia è andata a letto con Leonardo DiCaprio", ha affermato la nipote adolescente di Julianne Hough sull'app social all'inizio di questo mese, aggiungendo: "A quanto pare, però, non è così bravo a letto".

La giovane ha messo in discussioni le doti di DiCaprio in risposta ad una sfida social che invitava i parenti di celebrità a farsi avanti. Star, questo il nome della ragazza, ne ha approfittato per citare anche altri vip che ha conosciuto attraverso i suoi parenti famosi (compreso Derek Hough), tra cui Nina Dobrev, Nikki Reed e Ian Somerhalder.

Julianne Hough sul red carpet degli Emmy 2015

Ricordiamo che nel 2013 i siti di gossip hanno parlato per la prima volta di un flirt tra Julianne Hough e Leonardo DiCaprio, avvistati insieme al Coachella. I due, però, non hanno mai confermato pubblicamente di essere fidanzati. "Hanno flirtato", avevano riportato i magazine all'epoca, aggiungendo: "Si mettevano le mani l'uno sull'altra. Ad un certo punto lui le ha sussurrato qualcosa all'orecchio e le ha dato un veloce bacio sulla guancia. Erano così presi l'uno dall'altra che hanno ignorato tutti quelli che si trovavano intorno a loro".

Nel febbraio 2016, Julianne Hough ha pubblicato su Facebook una clip di sua nipote che balla, con la didascalia: "Orgogliosa della mia dolce nipotina Star... Che onora il suo nome!". Lo scorso agosto, Julianne ha definito Star una delle sue "persone preferite su questo pianeta", celebrando il suo compleanno su Instagram e scrivendo: "Sarai sempre la mia stella marina! Sono così fortunata ad essere tua zia, ti amo".

Per quanto riguarda Leonardo DiCaprio, l'attore è attualmente impegnato con le riprese di Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese che lo vedrà protagonista al fianco di Robert De Niro. L'opera è stata scritta dallo stesso Scorsese con Eric Roth e racconterà una serie di omicidi e crimini brutali legati alla scoperta del petrolio sul territorio della tribù Osage.