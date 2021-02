Leonardo DiCaprio: Most Wanted!, il documentario disponibile su ARTE in italiano gratuitamente

Arriva in streaming su ARTE in italiano Leonardo DiCaprio: Most Wanted!, il documentario, disponibile gratuitamente, che ripercorre la vita e la carriera della star di Hollywood.

Si chiama Leonardo DiCaprio: Most Wanted! ed è il documentario, disponibile gratuitamente in streaming su ARTE in italiano, diretto da Henrike Sandner, che ripercorre la vita e la sfolgorante carriera di una delle star hollywoodiane più amate, e non soltanto per gli iconici ruoli sul grande schermo.

Il successo planetario a 23 anni grazie al ruolo dell'artista squattrinato Jack Dawson interpretato in Titanic fu, per sua stessa ammissione, "una secchiata d'acqua gelida" e diede il via a quel delirio collettivo ribattezzato all'epoca "Leomania". Oggi Leonardo DiCaprio si conferma una tra le stelle più fulgenti, chiacchierate e "ricercate" del firmamento di Hollywood. Così, mentre il suo volto compare sui tabloid di tutto il mondo che cercano di capire se con Camila Morrone arriverà all'altare, e mentre il pubblico lo aspetta in Don't Look Up di Adam McKay insieme a Jennifer Lawrence e nei nuovi progetti del suo mentore Martin Scorsese, sulla piattaforma di ARTE.TV in italiano, in streaming gratuito e sottotitolato in italiano, arriva il nuovo documentario Leonardo DiCaprio: Most Wanted! .

Leonardo DiCaprio in una scena di Titanic

Con la regia di Henrike Sandner e coprodotto da ARTE e Broadview TV, il documentario ripercorre la carriera di un giovane attore diventato non soltanto un mostro sacro della settima arte ma anche un cittadino impegnato nella lotta contro i cambiamenti climatici. Attraverso estratti di film, filmati e interviste d'archivio, approfondimenti con critici cinematografici e giornalisti come Katja Nicodemus, Tim Cogshell e Brigitte Steinmetz e registi che lo hanno diretto come Michael Caton-Jones e Agnieszka Holland, Henrike Sandner dipinge un vero e proprio ritratto di Leonardo DiCaprio, a partire dai suoi esordi.

Incoraggiato dai suoi genitori, Leonardo DiCaprio è apparso in giovane età in diverse serie americane e, poco più che ventenne, già affiancava Robert De Niro sul set di Voglia di ricominciare, diretto da Michael Caton-Jones. Il ruolo secondario accanto a Johnny Depp in Buon compleanno, Mr. Grape gli è valso immediatamente la sua prima nomination agli Oscar.

Leonardo DiCaprio in Buon compleanno, Mr. Grape

Ma il successo mondiale arriva sulla prua del Titanic, film cult di James Cameron, con cui a 23 anni Leonardo acquisisce lo status di superstar: addirittura, i parrucchieri in Afghanistan offrono ai clienti l'acconciatura ispirata a quella del protagonista Jack Dawson. DiCaprio non vuole essere solo una meteora, vuole affermarsi e mostrare il suo talento: per questo ricerca ruoli più maturi e registi classici, sta lontano dai vizi in cui tutti si aspettano che cada un artista così giovane e di successo e proprio in quest'ottica vieta la circolazione di Don's plum, un cortometraggio in bianco e nero in cui compare anche Tobey Maguire, girato nel 1995 e ambientato in un sudicio diner della periferia di Los Angeles.

Arriva così all'incontro e al sodalizio con i suoi maestri, Martin Scorsese in primis, di cui diventa l'attore preferito negli anni 2000: per lui interpreta l'irlandese Amsterdam Vallon (Gangs of New York), l'imprenditore e aviatore Howard Hughes (The Aviator), lo spregiudicato broker Jordan Belfort (The Wolf of Wall Street). Si getta a capofitto nelle scene, con tempismo e controllo, abilità e tecniche impeccabili, e conquista i più grandi registi, da Steven Spielberg a Quentin Tarantino, passando per Christopher Nolan.

Revenant - Redivivo: l'attore Leonardo DiCaprio in una scena del film

Nel 2016, il suo lavoro viene finalmente premiato con l'Oscar al miglior attore protagonista per Revenant - Redivivo di Alejandro González Iñárritu, in cui viene messo al centro il complesso rapporto tra uomo e natura. Un tema che a DiCaprio è decisamente caro: dal 1998, anno in cui fonda la Leonardo DiCaprio Foundation, la superstar si impegna infatti in difesa dell'ambiente, scendendo in piazza per protestare per la politica climatica devastante degli Stati Uniti, cercando alleati forti per la tutela del clima, producendo documentari a proposito della salvaguardia dell'ambiente. Nel 2014 è diventato ambasciatore ONU e più recentemente si è rivolto al nuovo Presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden, con una lettera, firmata anche da Mark Ruffalo e Natalie Portman, in cui pone al centro dell'attenzione il problema ambientale.

Dal documentario di Sandner emerge così un Leonardo DiCaprio che sa farsi "medium" e lasciar entrare lo spirito dei suoi personaggi. Solo loro, però: il Leo privato è come un territorio inesplorato, inaccessibile. Star del cinema da oltre 35 anni, DiCaprio preferisce far parlare di sé per i suoi ruoli e per il suo impegno ambientale. Puntando all'immortalità.