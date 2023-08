Leonardo DiCaprio e la modella Vittoria Ceretti passeggiano a Santa Barbara, nuova fiamma per l'attore?

Leonardo DiCaprio e la modella bresciana Vittoria Ceretti sono stati visti martedì in giro per Los Angeles, precisamente a Santa Barbara in California. I due sembravano di buon umore mentre si rinfrescavano dal sole estivo con un gelato e un caffè freddo. Come di consueto, DiCaprio ha cercato di passare inosservato con un cappello da baseball, occhiali da sole neri e una mascherina blu. La modella italiana Vittoria Ceretti, di 25 anni, ha scelto un cono mentre l'attore un cappuccino freddo.

Di seguito le foto:

ma vittoria ceretti e leonardo di caprio?????????

lei non è sposata??? sono amici??? ho bisogno di sapere tuttoooo pic.twitter.com/3eDwCwlENl — letteralmente alla frutta (@teresanna__) August 24, 2023

Bae Leonardo DiCaprio was spotted with Vittoria Ceretti grabbing ice-cream & iced coffee in Santa Barbara, California on Tuesday (August 24th). #LeonardoDiCaprio pic.twitter.com/kMApTSUSbe — Daily Leo DiCaprio (@dailyleodicapri) August 24, 2023

La nuova fiamma di DiCaprio?

Non è la prima volta che DiCaprio e Ceretti vengono visti insieme. I due erano stati avvistati in Francia a fine maggio, negli stessi giorni in cui a Cannes veniva presentato l'ultimo film con protagonista Leonardo DiCaprio, Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese. Inoltre i due erano stati avvistati insieme a festeggiare per due notti di fila negli Hamptons a New York, secondo Page Six. Niente è ancora certo però sulla presunta coppia, e l'attore e la modella bresciana non hanno confermato nulla a riguardo.