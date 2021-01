Leonardo DiCaprio, lettera aperta a Joe Biden su clima: "L'umanità è sul baratro"

Leonardo DiCaprio ha postato su Instagram una lettera aperta che invita Joe Biden a impegnarsi a favore del clima e a considerarlo come opportunità per creare nuovi impieghi.

Leonardo DiCaprio ha postato su Instagram una lettera aperta che invita Joe Biden a impegnarsi a favore del clima. Il post, che potete vedere qui sotto è composto da una schermata principale, con la scritta "Presidente Biden: lei può essere il presidente del clima", e poi dalla lettera stessa, firmata da DiCaprio insieme a varie altre persone, tra cui Jeff Bezos di Amazon e le attrici Rosanna Arquette, Connie Britton e Debra Messing. Nella didascalia, l'attore italoamericano precisa che i firmatari della lettera chiedono a Biden di essere "il leader climatico di cui noi abbiamo bisogno e che la scienza esige."

Questa lettera arriva pochi giorni dopo che Joe Biden ha già fatto un primo, decisivo passo, annunciando che gli Stati Uniti faranno nuovamente parte dei paesi che sottoscrivono l'accordo climatico di Parigi, dal quale Donald Trump, che ha più volte definito il surriscaldamento globale una bufala inventata dai cinesi, si era dissociato nel 2017 affermando di essere stato eletto "per rappresentare i cittadini di Pittsburgh, non Parigi" (frase che è stata rielaborata su Twitter dal senatore texano Ted Cruz per contestare la decisione di Biden). Il nuovo presidente ha anche confermato che gli USA torneranno a collaborare con l'OMS e che verrà sospeso il divieto di ingresso in America per chi proviene da paesi musulmani, così come il completamento del famigerato muro sul confine con il Messico.

Leonardo DiCaprio, dal canto suo, sta attualmente girando Don't Look Up, una commedia dove interpreta uno scienziato che cerca di convincere il pubblico che la Terra sarà distrutta a breve da un asteroide. Il film debutterà su Netflix entro la fine dell'anno, dopo essere stato inizialmente un progetto della Paramount. Nel cast ci sono anche, tra gli altri, Jennifer Lawrence, Ron Perlman, Chris Evans, Cate Blanchett e Meryl Streep. DiCaprio è anche stato di recente il narratore di Ice on Fire, un documentario sui pericoli legati al riscaldamento globale.