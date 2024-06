Martin Scorsese girerà in Sicilia un documentario sugli antichi naufragi del Mediterraneo che riporterà il regista premio Oscar a Polizzi Generosa, la cittadina dove sono nati i suoi nonni paterni.

Il progetto, ancora senza titolo, si basa sulle ricerche dell'archeologa statunitense Lisa Briggs, docente e ricercatrice presso la Cranfield University in Inghilterra. La Briggs è specializzata in archeologia terrestre e subacquea, in particolare nell'uso di strumenti scientifici come l'analisi del DNA su manufatti recuperati da antichi siti di naufragio, per ricostruire le storie di navi, marinai, carichi e commercio marittimo nel mondo antico.

"Abbiamo accolto l'iniziativa con entusiasmo", ha dichiarato all'agenzia di stampa italiana ANSA Francesco Paolo Scarpinato, assessore ai Beni culturali della Sicilia. Ha aggiunto che le autorità dell'isola stanno "mettendo a disposizione tutti i siti e i parchi archeologici pertinenti, vista la rilevanza del progetto".

Diverse altre fonti hanno confermato che le riprese del documentario di Scorsese dovrebbero iniziare quest'estate, co-prodotto dall'Assessorato alla Cultura della Regione Sicilia e dalla Sikelia Productions del regista, in collaborazione con la Sunk Costs Productions del Regno Unito, con il produttore statunitense Chad A. Verdi (The Irishman) e con la LBI Entertainment di Los Angeles.

I dettagli del docufilm

Il documentario di Scorsese sugli antichi naufragi sarà girato in location siciliane terrestri e sottomarine che comprendono lo Stretto di Sicilia; l'area che circonda la città portuale di Trapani, nell'angolo nord-occidentale della Sicilia e la vicina Marausa, nota per la recente scoperta del relitto "Marausa 2", una grande nave affondata risalente al III secolo d.C.; i parchi archeologici di Selinunte e Lilibeo-Marsala; le Grotte di Cusa e la piccola isola di Pantelleria.

Tra le location selezionate figurano anche la storica tonnara dell'isola di Favignana, l'antica colonia fenicia di Mozia, il borgo medievale di Erice e Polizzi Generosa, la cittadina situata su un'alta scogliera lungo le pendici meridionali delle Madonie, patria dei nonni paterni del regista, Teresa e Francesco Scorsese, prima che emigrassero a New York all'inizio del secolo.

In un post su Facebook, il sindaco di Polizzi Generosa Gandolfo Librizzi ha annunciato di aver lavorato con discrezione con lo staff di Scorsese per oltre un anno e ha aggiunto che il doc "sarà l'occasione" per conferire a Scorsese la cittadinanza onoraria della bella cittadina di circa 3.000 abitanti, nota per avere una necropoli ellenistica, un castello medievale, belle chiese e per aver dato i natali a Domenico Dolce del duo di stilisti Dolce e Gabbana.