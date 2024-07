Martin Scorsese: le riprese di Vita di Gesù inizieranno presto. Andrew Garfield sarà Cristo

Sembra che "The Life of Jesus", il nuovo film di Martin Scorsese, stia prendendo forma. Ci sono nuove indiscrezioni sul ruolo principale e sulle riprese.

Il leggendario regista Martin Scorsese è pronto a dare vita a un nuovo progetto cinematografico che ha già catturato l'attenzione del pubblico e della critica: "The Life of Jesus". Le riprese inizieranno questo autunno, probabilmente a ottobre, e secondo alcune prime indiscrezioni, con Andrew Garfield confermato nel ruolo principale. Mentre la partecipazione di Miles Teller? È ancora in forse.

Martin Scorsese Torna Dietro la Macchina da Presa con "The Life of Jesus": Andrew Garfield nel Cast

Noto per i suoi kolossal a grande budget, Martin Scorsese questa volta si sta cimentando in un film più intimo e personale. "The Life of Jesus", basato sul libro del 1973 di Shūsaku Endō, sarà finanziato indipendentemente dal regista stesso. Descritto come uno dei progetti meno costosi della sua carriera recente, il film promette di essere una riflessione profonda sui principali insegnamenti di Gesù, senza cadere nella narrazione lineare o nel documentario tradizionale.

Con una durata prevista di circa 80 minuti, Scorsese ha spiegato che il film sarà una combinazione di diversi elementi stilistici. "Sarà una sorta di film, ma non sarà una narrazione lineare, né un documentario. Sarà una combinazione di cose," ha dichiarato il regista. L'intenzione è di rendere il messaggio di Gesù più accessibile, eliminando le connotazioni negative spesso associate alla religione organizzata.

Un sorridente Martin Scorsese, Oscar 2007 come miglior regista per The Departed

Le riprese si svolgeranno in Italia, Egitto e Israele, ambientando gran parte della storia ai giorni nostri, sebbene Scorsese non voglia limitarsi a un periodo specifico, desiderando che il film trasmetta un senso di atemporalità. Il regista ha collaborato alla sceneggiatura con il critico e film maker Kent Jones, con l'obiettivo di esplorare i principi degli insegnamenti di Gesù in un modo nuovo e coinvolgente.

L'idea di un film sulla vita di Cristo ha accompagnato Scorsese per anni. Già negli anni '70 aveva considerato di realizzare un film in bianco e nero su Gesù, ma fu la visione de "Il Vangelo secondo Matteo" di Pasolini a fargli cambiare idea. Alla figura di Gesù ha dedicato anche L'ultima tentazione di Cristo, che offriva una prospettiva molto originale sul Messia. Ora, finalmente, il nuovo progetto prende forma, con Scorsese deciso a esplorare temi spirituali in modo innovativo e accessibile.

"Martin Scorsese non avrà mai visto un film Marvel" dice Bob Iger, boss della Disney

Al momento le notizie su Andrew Garfield nei panni del protagonista non sono ancora state confermate in via ufficiale, ma soltanto ipotizzate sul sito, solitamente affidabile, di "World of Reel". Sempre il sito, infatti, riporta "confermata la partecipazione di Andrew Garfield al progetto, ma Miles Teller, l'altro attore di cui si vocifera, sembra essere al momento ancora in forse."

Mentre attendiamo l'inizio delle riprese questo ottobre di "The Life of Jesus", aspettiamo anche di vedere confermati ufficialmente chi e come interpreterà i ruoli principali di questa storia.