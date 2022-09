Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid paparazzati insieme ad una festa per la prima volta (FOTO)

A quanto pare le cose si stanno scaldando tra Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid: come dimostrano le foto e i video, la presunta nuova coppia è stata paparazzata per la prima volta durante un after-party della New York Fashion Week a New York City durante lo scorso fine settimana.

Nelle immagini ottenute dal Daily Mail i due sembravano molto intimi e in uno scatto si vede perfino DiCaprio intento a mettere le mani sulle spalle della Hadid. Un insider avrebbe riferito a E!News che nessuno dei due vorrebbe una relazione seria, anche se "si frequentano e sono attratti l'uno dall'altro. Gigi pensa che sia un ragazzo davvero speciale".

La coppia sembrava essersi allontanata dal resto della festa esclusiva organizzata dall'amico di DiCaprio, Richie Akiva, e Darren Dzienciol in un loft a SoHo, secondo le fonti di Page Six: "Leo era con i suoi amici maschi e Gigi con le sue amiche modelle ed erano tutti seduti allo stesso tavolo".

La notizia della relazione tra Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid è stata riportata di recente ed ha sorpreso i fan visto che l'attore è noto per uscire soltanto con donne sotto i 25 anni. Un'altra fonte ha riferito alla rivista di aver visto DiCaprio e la modella nello stesso locale proprio durante il periodo in cui la star ha rotto con la modella Camila Morrone.