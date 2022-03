Leonardo DiCaprio dona 10 milioni di dollari all'esercito ucraino: sua nonna era di Odessa

Leonardo DiCaprio ha donato 10 milioni di dollari all'esercito ucraino per sostenere il Paese durante l'invasione russa: dopo che Katy Perry, Lady Gaga e Madonna hanno condannato apertamente le azioni di Vladimir Putin, altri vip come Mila Kunis e il marito Ashton Kutcher hanno deciso di contribuire alla battaglia anche dal punto di vista economico.

DiCaprio, come tutti sanno, è molto impegnato in ambito ecologico-ambientale, ma in questo caso il gesto compiuto dall'attore nei confronti del popolo ucraino ha origine altrove: la nonna del divo hollywoodiano era ucraina, si chiamava Elena Smirnova ed era originaria di Odessa, la città che affaccia sul Mar Nero e che è quasi stata raggiunta dall'esercito russo.

Volodymyr Zelenskyy, il presidente ucraino, ha appena fatto appello al mondo chiedendo aiuti finanziari per l'esercito ucraino a causa dell'invasione russa, la quale sta avendo un impatto devastante sul paese: come risultato è stato aperto un conto bancario per tutti coloro che vogliono sostenere la causa ucraina.

Prima di Leonardo DiCaprio, come accennato in precedenza, è arrivata anche una cospicua donazione da parte di Mila Kunis che, a proposito del conflitto, ha dichiarato: "Sono nata a Chernivtsi, Ucraina, nel 1983. Sono venuta in America nel 1991. Mi sono sempre considerata americana, un'americana orgogliosa. Amo tutto ciò che questo Paese ha fatto per me e per la mia famiglia. Ma oggi non sono mai stata più orgogliosa di essere ucraina."