Leonardo DiCaprio: ecco chi è il suo fratellastro, Adam Farrar

Leonardo DiCaprio ha un fratellastro di 4 anni più grande, Adam Farrar, che nel corso degli anni è stato in prigione per vari reati, dallo stalking telefonico alle minacce alla fidanzata.

Non tutti sanno che Leonardo DiCaprio ha un fratellastro, si tratta di Adam Farrar ed è stato lui a far appassionare Leo alla recitazione. Poi Adam ha preso una strada diversa ed è stato arrestato per diversi reati, dal tentato omicidio della fidanzata al possesso di droga e rapina.

Leonardo DiCaprio e il suo fratellastro Adam Farrar ad una partita

Adam Farrar, nato a Hollywood nel 1971, figlio di Michael Anthony e Peggy Ann Farrar, è cresciuto in una famiglia in cui entrambi i genitori erano Sikh e adoravano Yogi Bhajan come leader spirituale. Il nonno paterno di Adam Farrar era l'attore Stanley Farrar. I genitori divorziarono nel 1975 e la madre iniziò a frequentare un gruppo teatrale dove incontrò George DiCaprio e suo figlio Leonardo di un anno. Adam e Leo divennero fratellastri quando i due genitori si sposarono.

Adam da giovane è apparso in alcuni spot televisivi e nel 1980 ha preso parte alla serie televisiva Galactic. Secondo alcuni amici comuni è proprio grazie al fratellastro che Leonardo DiCaprio ha iniziato a recitare. I due erano abbastanza legati e quando Leo ha mosso i suoi primi passi ad Hollywood Adam gli è stato vicino per guidarlo nella sua nuova avventura.

La discesa negli inferi di Adam Farrar è iniziata negli anni Novanta: l'ex attore ha iniziato a perdersi finendo in un pericoloso giro dal quale non è riuscito ad uscire. A 28 anni Adam Farrar viene arrestato a Los Angeles con l'accusa di aver tentato di uccidere la sua fidanzata e di averla minacciata, ma dopo qualche giorno verrà rilasciato dopo aver versato una cauzione di un milione di dollari. Nel 2013 viene arrestato per furto e violazione della custodia cautelare e un mese dopo il suo rilascio, sparisce nel nulla: "È stato da me per due o tre giorni e poi è scomparso", raccontò un amico di famiglia al tabloid The Sun. Nel 2014 viene arrestato nuovamente in Texas per possesso di droga, furto e stalking telefonico.

Titanic: la fidanzata di DiCaprio ha la stessa età del film

Nel corso degli anni l'uomo ha collezionato numerose denunce per molestie sessuali, possesso di sostanze illecite, guida senza patente e violenza domestica. Poco dopo la vittoria del premio oscar per Revenant - Redivivo di Leonardo DiCaprio, il fratellastro fu considerato un fuggitivo dalla polizia perché non si era presentato ad un'udienza fissata dal tribunale. L'uomo era stato arrestato qualche mese prima per aver compiuto un furto del valore di circa mille euro insieme alla fidanzata.

Leonardo DiCaprio e Adam Farrar, il suo fratellastro

Leonardo DiCaprio e Adam Farrar non si parlano da anni. In un'intervista al Daily Mail Adam ha detto di essere sobrio e di non drogarsi da tempo e ha chiesto aiuto al fratellastro per riavere la custodia della figlia. "Ammetto di aver commesso degli errori, ma io e Charity non vediamo nostra figlia da due anni. Tutto quello che vogliamo è che Normandie conosca i suoi genitori. In questa città, il nome di DiCaprio e i soldi contano molto. Mia madre ha usato il nome di Leo in tribunale e sono sicuro che abbia influenzato il giudice. Non voglio niente da mio fratello, ma sono l'unico fratello che ha. Lo voglio nella mia vita. E voglio vedere mia figlia", ha dichiarato Adam alla giornalista.