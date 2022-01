Leonardo DiCaprio: il suo camper da 1,5 milioni di dollari è l'emblema dell'opulenza (FOTO)

Leonardo DiCaprio possiede un camper da 1,5 milioni di dollari che è letteralmente l'emblema della ricchezza, del comfort e dell'opulenza: il veicolo in questione, costruito dall'azienda King Kong, è un gigantesco camper personalizzato. Ecco una foto della sua "casa su ruote".

David Rovsek, il fondatore e proprietario di King Kong, ha rilasciato solo un paio di interviste, svariati anni fan, a proposito della custom house su ruote di DiCaprio e, proprio per questo motivo, è stato recentemente ricontattato da Autoevolution per un aggiornamento su quello che viene definito il re dei camper.

Stimato a 1,5 milioni, il camper della star offre servizi lussuosi come pavimenti in marmo riscaldati, una cucina personalizzata e due caminetti. Lo stile è incredibilmente datato secondo Autoevolution, con legno laccato e tocchi dorati ovunque, ma in difesa di DiCaprio, l'attore l'ha usato anni fa durante le riprese di Inception.

"Questo camper è uno dei migliori, il meglio del meglio", ha detto Rovsek a HGTV nel 2006. "È uno dei modelli più grandi disponibili e una delle migliori lavorazioni artigianali al mondo. Leonardo DiCaprio si aspetta solo il meglio ed è quello che offriamo con i nostri prodotti".