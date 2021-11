"Leonardo DiCaprio è bellissimo", la gaffe di Diane Keaton su Instagram con la foto sbagliata

Diane Keaton ha inserito la foto sbagliata, e non quella di Leonardo DiCaprio, in un video che ha caricato su Instagram: la reazione è esilarante.

Diane Keaton ha appena fatto un'esilarante, anche se lusinghiera, gaffe: l'attrice ha postato una foto e ha scambiato il figlio di Reese Witherspoon per uno dei più famosi rubacuori di Hollywood: Leonardo DiCaprio. La madre è intervenuta e la loro divertente interazione ha conquistato i fan.

Tutto è iniziato quando la Keaton ha pubblicato un video che, in realtà, era una sorta di presentazione di uomini famosi su Instagram, aggiungendo la seguente didascalia: "BELLEZZA MASCHILE!!!". Una voce fuori campo, quella di Diane, forniva un commento per ogni immagine.

La star di Io e Annie ha aperto le danze con una foto di quello che pensava fosse DiCaprio: "A proposito di bellezza, ecco a voi Leonardo DiCaprio", ha spiegato l'attrice mostrando un'immagine in bianco e nero di un giovane che fissa la telecamera. "Che ve lo dico a fare. Lo conoscevo quando era ancora un bambino."

A questo punto Reese Witherspoon si è sentita in dovere di intervenire per correggere Diane Keaton, scrivendo nella sezione commenti del suo post: "Diane, quello della prima foto è mio figlio!". Le due si sono scambiate alcuni messaggi con delle esilaranti faccine e la musa di Woody Allen ha realizzato che quello che pensava fosse un giovane DiCaprio, ora 46enne, era in realtà Deacon Phillippe, il figlio diciottenne della Witherspoon e del suo ex marito, Ryan Phillippe.