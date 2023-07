Ti presento i suoceri, la recensione: una commedia romantica popolata da star

Michelle e Allen sono fidanzati da tempo ma mentre lei spera che prima o poi le venga fatta l'agognata proposta di matrimonio, lui continua a temporeggiare. La classica goccia che fa traboccare il vaso è alle nozze di amici, durante le quali Allen al classico lancio del bouquet si getta in aria con un balzo felino per soffiarlo alla compagna, da quel momento giustamente risentita e pronta a dargli un ultimatum.

Ti presento i suoceri: una scena del film

Come vi raccontiamo nella recensione di Ti presento i suoceri, l'occasione ideale per rivelare le loro intenzioni sembra essere quella di una serata organizzata appositamente per far conoscere i rispettivi genitori, che ancora non si erano mai visti prima. Peccato che il padre di lei, Howard, da quattro mesi abbia una relazione clandestina con la madre di lui, Monica...e che soltanto qualche ora prima la madre di lei, Grace, abbia fatto la conoscenza di Sam, il padre di lui, con cui ha trascorso la notte intera. Va da sé che quell'incontro conoscitivo finirà per avere conseguenze impreviste...

Io, lui, lei e l'altro

Ti presento i suoceri: una scena del film

Come potete probabilmente aver già intuito dalla sinossi sopra esposta, ci troviamo davanti ad una commedia degli equivoci che parte da premesse paradossali, per quanto non esattamente mai viste, ovvero il fatto che i genitori di due futuri sposi siano reciprocamente amanti tra loro. E Ti presento i suoceri, titolo italiano che si rifà alla fortunata trilogia con protagonista Ben Stiller, non fa che confermare quella sensazione di improbabilità nella sua rocambolesca narrazione, improntata proprio su gag ed espressioni giocanti su questo forzato incipit. I primi che conosciamo sono i personaggi di Diane Keaton e William H. Macy, che si incontrano di notte in un cinema dove proiettano vecchi film romantici per poi trascorrere le ore successive insieme; poco dopo è il turno di Richard Gere e Susan Sarandon, in uno dei loro tanti rendez-vous in una camera di un lussuoso albergo. Soltanto per ultimi arrivano Emma Roberts e Luke Bracey, i giovani innamorati al momento in crisi per via di quelle nozze sempre rinviate.

Parata di stelle

Ti presento i suoceri: una scena del film

Un cast quindi delle grandi occasioni che si rivela un enorme spreco di talento, giacché Ti presento i suoceri vive su soluzioni poco riuscite e su una generale monotonia dell'assunto: nel corso dell'ora e mezzo di visione assistiamo infatti a litigi, battibecchi e riappacificamenti vari, fino a quel lieto fine che non poteva essere altro che quello facilmente preventivato. I quattro "genitori" fedifraghi salvano la baracca con il loro mestiere, ma la sceneggiatura avrebbe potuto imprimere qualche sfumatura in più ad un contesto che vive di stereotipi e cliché, con caratterizzazioni volutamente caricaturali e nevrotiche a giustificare le relative crisi di coppia, tra gelosie e bugie con le gambe corte.

Questione di media

Ti presento i suoceri: una scena del film

Il riscoprire di sentimenti passati e ora tornanti a galla permea così la seconda parte del racconto, dove i quattro contendenti vengono messi tutti davanti ai loro sbagli e ai loro errori e viene concessa un'occasione provvidenziale per rimediarvi, prima che sia troppo tardi. Non è un caso che l'accesa bagarre si rifletta anche sui rispettivi pargoli, tanto che a un certo punto - per un breve istante - lo stesso sposalizio sembra essere messo a forte rischio. Il regista Michael Jacobs ha adattato per il grande schermo la sua opera teatrale, ma ciò che forse aveva maggior senso di esistere in un luogo limitato davanti a una platea di spettatori non funziona in egual misura sul grande schermo, per tempi e modi che qui vengono sacrificati in favore di una frivolezza tipicamente hollywoodiana, dissipando in un nulla di fatto le venature emozionali delle parti coinvolte, qui ridotte a caricature più o meno (in)volontarie.