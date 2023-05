Diane Keaton e Boy George insieme nel film Arthur's Whisky

Diane Keaton e Boy George saranno insieme nella commedia Arthur's Whisky. E, secondo le ultime anticipazioni, si sono inoltre uniti al cast della pellicola anche l'attrice vincitrice dell'Olivier Award Patricia Hodge, la cantante e attrice scozzese Lulu e David Harewood.

Diretto dal regista britannico Stephen Cookson, il film che porta insieme sullo schermo Diane Keaton e Boy George, è tratto da una sceneggiatura di Alexis Zegerman. Arclight Films ne ha acquisito i diritti mondiali e lancerà le vendite a Cannes.

Questa la sinossi ufficiale riportata da Deadline: "Quando il marito di Joan muore, lei è scioccata nello scoprire che aveva inventato un elisir per far apparire di nuovo giovane il bevitore. Dopo aver condiviso la notizia con le sue amiche, le tre donne scopriranno presto di non avere gli strumenti adatti per essere giovani nel mondo moderno".

A completare il cast Hayley Mills, Bill Paterson, Adil Ray e Lawrence Chaney. Arthur's Whisky è prodotto da Cookson e Peter Keegan di CK Films e Pippa Cross. Il film è prodotto da Gary Hamilton di Arclight Films, Andrew Kotliar e Matt Cohen di MEP Capital, George Bennett di Worldmakr, Alastair Burlingham di Sherborne Media, Jack Christian di Filmology, Julia Stuart e Laura Grange di Sky e Leighton Lloyd. Il film, Sky Original, uscirà nel Regno Unito su Sky Cinema.

"Lavorare con un'attrice di così grande talento come la vincitrice dell'Oscar Diane Keaton è un sogno che si avvera. E' lei a guidare il nostro brillante cast con Patricia Hodge, David Harewood, Hayley Mills, Bill Paterson, Adil Ray, Boy George e l'iconica Lulu!" ha dichiarato il regista Stephen Cookson.

Il presidente di Arclight Films, Gary Hamilton ha aggiunto: "Arthur's Whisky è una storia esilarante e universale sulle seconde possibilità. Con l'innegabile talento di Diane Keaton, siamo lieti di far parte di questo incredibile progetto e siamo così entusiasti di presentare il film ai nostri distributori in tutto il mondo".