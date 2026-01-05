Leonardo DiCaprio assente ai Palm Springs Awards per colpa del raid di Trump in Venezuela

La star di Una battaglia dopo l'altra è stato costretto a disertare l'evento a causa dei voli cancellati in seguito al blitz americano e all'arresto di Maduro.

Leonardo DiCaprio, uno degli ospiti più attesi ai Palm Springs Awards ha dovuto marcare visita e non ha potuto partecipare all'evento. L'attore era atteso sabato in California per ritirare il Desert Palm Achievement Award per Una battaglia dopo l'altra.

DiCaprio era tra le star che avrebbero dovuto sfilare sul red carpet dell'evento e partecipare alla cerimonia di premiazione ma ha dovuto 'ritirare' il premio a distanza, a causa del blitz di Donald Trump in Venezuela.

Il motivo dell'assenza di Leonardo DiCaprio ai Palm Springs Awards

Variety ha riportato che il vincitore del premio Oscar non è riuscito a lasciare St. Barths, dove si trovava in vacanza con amici e la fidanzata Vittoria Ceretti, a causa delle restrizioni aeree nei Caraibi seguite al conflitto tra Stati Uniti e Venezuela.

Primo piano di Leonardo DiCaprio in Una battaglia dopo l'altra

"Leonardo DiCaprio non è in grado di unirsi a noi di persona questa sera a causa di interruzioni di viaggio impreviste e dello spazio aereo limitato" ha dichiarato un portavoce del Palm Springs International Film Festival.

"Anche se ci mancherà festeggiare con lui di persona, siamo onorati di riconoscere il suo lavoro eccezionale e il suo contributo duraturo al cinema. Il suo talento e la sua dedizione all'arte continuano a ispirare e siamo lieti di celebrarlo questa sera con il Desert Palm Achievement Award".

La nota del Palm Springs Film Festival per il premio a Leonardo DiCaprio

Il Palm Springs International Airport ha diffuso una dichiarazione su X nella giornata del 3 gennaio, annunciando che i voli in partenza erano soggetti a un blocco a terra: "Un problema di controllo del traffico aereo della FAA sta influenzando oggi lo spazio aereo della California meridionale. Gli aeromobili sono riusciti ad arrivare, anche se alcuni voli in arrivo sono stati deviati, e sono previsti ritardi. Non si tratta di una situazione specifica di PSP e sta interessando più aeroporti della California meridionale".

Il festival cinematografico aveva annunciato il 18 novembre che Leonardo DiCaprio avrebbe ricevuto il premio: "In Una battaglia dopo l'altra, Leonardo DiCaprio offre un'interpretazione avvincente ed emotivamente intensa, incarnando un uomo spinto al limite di fronte a un'avversità incessante. Nel corso della sua carriera, DiCaprio ha continuamente ridefinito ciò che è possibile nella recitazione cinematografica, portando profondità emotiva, integrità artistica e un impegno senza paura in ogni ruolo. È un onore per noi presentargli il Desert Palm Achievement Award, Attore, in riconoscimento della sua influenza duratura e del suo eccezionale corpus di lavori".