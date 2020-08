Leonardo DiCaprio stringe un accordo con Apple e produrrà serie e film

Leonardo DiCaprio ha stretto un nuovo accordo con Apple tramite la sua casa di produzione Appian Way che gestisce in collaborazione con Jennifer Davisson.

Nei prossimi anni il premio Oscar si occuperà quindi di nuovi progetti televisivi e film che verranno distribuiti dalla società.

L'accordo arriva dopo la collaborazione che permetterà di realizzare Killers of the Flower Moon, il film diretto da Martin Scorsese e con protagonista anche Leonardo DiCaprio, e la serie Shining Girls con star l'attrice Elisabeth Moss.

Appian Way ha prodotto progetti acclamati dal pubblico e dalla critica come The Revenant, The Wolf of Wall Street, The aviator, Le idi di marzo, Cowspiracy e recentemente la serie The Right Stuff per Disney+.

Apple ha già stretto degli accordi con star del calibro di Oprah Winfrey, Alfonso Cuaron, Julia Louis-Dreyfus, Justin Lin, Idris Elba, Kerry Ehrin, Jason Katims, Lee Eisenberg, Monica Beletsky, Sharon Horgan, Alena Smith e Simon Kinberg.

A24, Sesame Workshop e Peanuts hanno inoltre degli accordi che prevedono la produzione e la distribuzione di film e show televisivi.