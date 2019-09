Lenny Kravitz perde i suoi occhiali da sole e chiede aiuto ai fan!

Lenny Kravitz ha chiesto aiuto ai fan per ritrovare un paio di occhiali da sole a cui tiene molto.

La strana richiesta è arrivata lunedì su Twitter, dopo che l'artista ha perso gli occhiali durante il suo concerto allo Shrine di Los Angeles. Naturalmente non che Lenny Kravitz non possa permettersi un nuovo paio di lenti per difendere i suoi occhi dai raggi del sole, ma sembra che l'oggetto perduto avesse un grande valore affettivo. "Ho perso questo paio di occhiali da sole dopo il mio show a Los Angeles allo Shrine, questo fine settimana. Hanno un incredibile valore sentimentale per me, sono vintage e appartenevano a un membro della famiglia. Sperando di riaverli indietro, senza fare domande." Così ha scritto Kravitz via Twitter.

I’m missing this pair of sunglasses after my show in LA at the Shrine this weekend. They are incredibly sentimental to me, they are vintage and they belonged to a family member. Hoping to get them back, no questions asked. Any information please email kravitzglasses@gmail.com pic.twitter.com/vXQY1ZKD1i — Lenny Kravitz (@LennyKravitz) September 23, 2019

Come si legge dal tweet, Lenny Kravitz ha esplicitamente richiesto di non fare domande in merito e di scrivere alla sua mail nel caso qualcuno dovesse fortunosamente incappare nell'oggetto a lui tanto caro. Tanti fan hanno subito risposto all'appello augurandogli di ritrovare presto i preziosi occhiali, anche se ancora nessuno sembra aver risposto concretamente alla richiesta di aiuto.

Il polistrumentista americano è all'attivo dagli anni '80, quando conobbe e sposò l'attrice Lisa Bonet, con la quale ha avuto la figlia, Zoë Kravitz. Oggi, tutti insieme sono una grande famiglia allargata, dopo il matrimonio dell'ex moglie con l'attore Jason Momoa, con il quale Lenny intrattiene un profondo rapporto d'amicizia.