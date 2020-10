Lenny Kravitz parla di Jason Momoa, marito della sua ex moglie: "Lo adoro"

Il rapporto tra Lenny Kravitz e Jason Momoa è molto positivo, come ha raccontato lo stesso cantante parlando dell'attuale marito della sua ex moglie, Lisa Bonet.

Lenny Kravitz ha dichiarato di adorare Jason Momoa, marito della sua ex moglie, Lisa Bonet. Il cantante e attore statunitense ha anche parlato di sua figlia Zoë e del segreto che gli permette di apparire sempre così giovane.

In un'intervista rilasciata alla rivista Men's Health, Lenny Kravitz ha scelto di parlare del legame che intercorre tra lui e Jason Momoa che, come molti ben sapranno, è l'attuale marito della sua ex moglie, Lisa Bonet. L'attrice de I Robinson è stata sposata con Kravitz dal 1987 al 1993 e dalla loro unione è nata Zoë Kravitz. Nel 2005 Lisa Bonet ha poi conosciuto Jason Momoa, da cui ha avuto due figli, Lola e Nakoa-Wolf, nati rispettivamente nel 2007 e nel 2008. La coppia si è poi sposata ufficialmente nel 2017.

Solitamente si tende a pensare che tra ex e attuale marito di una donna possano sorgere soprattutto gelosie o attriti, eppure Lenny Kravitz ci tiene a precisare che tutto ciò non riguarda il caso suo e di Momoa. "Le persone non riescono a credere a quanto siamo legati io e Jason, o quanto io lo sia ancora con la madre di mia figlia Zoë, come ci relazioniamo tra noi", ha dichiarato il 56enne. "Lo facciamo semplicemente perché è quello che fai, lasciare che l'amore regni, no? Voglio dire, ovviamente, dopo una rottura ci vuole un po' di lavoro e di tempo per guarire e riflettere ma, per quanto riguarda me e Jason, posso dire che nel momento in cui ci siamo incontrati ci siamo detti a vicenda 'Ok, ti adoro'". Per comprendere la sincerità del loro rapporto, basterebbe pensare che Jason Momoa è anche diventato il patrigno di Zoë Kravitz.

Lenny Kravitz ha poi spostato l'attenzione proprio su sua figlia Zoë, che nel 2021 vedremo nei panni di Catwoman nel film The Batman di Matt Reeves. "Zoë è la persona più vera che conosca. Non è stato facile, ne sono sicuro, ma posso dire che si è fatta strada da sola con eleganza, sai? Anche solo per il fatto di avere due genitori conosciuti nel mondo, con i paragoni che ne derivano. Non si è lasciata ostacolare da niente di tutto ciò, in nessun modo".

Quanto al suo segreto per sembrare sempre così giovane, Lenny Kravitz ha spiegato: "Il segreto è il tuo stato d'animo, è davvero importante. Stai vivendo la tua vita facendo qualcosa che ami o facendo qualcosa che non sopporti?" Ricordiamo che, all'inizio dell'emergenza sanitaria, la rockstar è fuggita alle Bahamas lasciando la sua casa di Parigi, pensando però che tutto sarebbe durato solo poche settimane. "Vivo con questa borsa da weekend da quasi cinque mesi e mezzo" ha dichiarato Kravitz, che ha quindi aggiunto: "È una cosa bellissima realizzare quali siano le cose di cui non hai davvero bisogno. Se dovessi restare qui altri cinque mesi o cinque anni, starei comunque bene". Sulla copertina di Men's Health possiamo vedere Kravitz proprio durante il suo isolamento alle Bahamas.