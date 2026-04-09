Cannes 2026: Paper Tiger, con Adam Driver e Scarlett Johansson potrebbe entrare nella selezione

I titoli che verranno presentati nell'edizione 2026 del Festival di Cannes sono stati svelati poche ore fa, ma Thierry Frémaux, a capo dell'evento cinematografico, ha rivelato che spera ancora di aggiungere alcune opere. Tra i titoli che potrebbero arrivare sulla Croisette c'è anche Paper Tiger, il film diretto da James Gray.

La speranza di Frémaux

Frémaux, parlando della 79esima edizione del festival, ha spiegato: "Abbiamo visto il film di James Gray, che è un film meraviglioso, davvero in stile James Gray, davvero indie. Si tratta del James Gray di Little Odessa, è il James Gray che non ha mai smesso di essere se stesso".

Il famoso festival francese si svolgerà dal 12 al 23 maggio sulla Croisette e in concorso ci sono le nuove opere di artisti come Laszlo Nemes, Cristian Mungiu, Hirokazu Kore-eda, Pedro Almodovar e Asghar Farhadi.

Il responsabile del Festival di Cannes ha poi aggiunto che il progetto di Gray è stato un po' complicato da realizzare e che "ci sono ancora delle questioni contrattuali da risolvere. Spero che si sistemino molto presto e che potremo annunciare il film".

Cosa racconta il film di James Gray

Paper Tiger ha nel suo cast Adam Driver, Scarlett Johansson e Miles Teller.

Al centro della trama del progetto diretto da Gray, che aveva condiviso la sua opinione sull'attuale situazione della critica cinematografica, ci sono due fratelli che cercano di realizzare il sogno americano, rimanendo però coinvolti in un piano che si dimostra troppo bello per essere vero.

I due personaggi dovranno muoversi in un mondo pericoloso all'insegna di corruzione e violenza, mentre vengono brutalmente terrorizzati, insieme alla loro famiglia, da alcuni criminali russi. Il loro legame inizia quindi a dissolversi, mentre il tradimento che sembrava impensabile, ora diventa troppo possibile.