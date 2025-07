Lena Dunham parla del possibile ritorno di Girls: "Ecco dove sarebbero oggi le protagoniste"

La creatrice di Too Much immagina dove potrebbero essere oggi Hannah, Marnie, Jessa e Shoshanna, e non esclude un revival della serie HBO.

Lena Dunham non esclude un possibile revival di Girls. In una recente intervista a Variety, la creatrice, interprete e oggi showrunner della serie Netflix Too Much, ha raccontato di essere ancora legata al mondo della serie che l'ha resa celebre e di essere pronta a rimettersi al lavoro con il cast, se ci fosse una storia giusta da raccontare.

Come sarebbe un revival di Girls

La serie HBO, che ha debuttato nel 2012 e si è conclusa nel 2017 dopo sei stagioni, ha rappresentato una generazione, seguendo le vicende di un gruppo di amiche millennial a Brooklyn. Negli ultimi anni Dunham ha spesso parlato dell'ipotesi di riprendere il progetto, e oggi ne approfondisce i possibili sviluppi. Secondo lei, l'occasione ideale per riportare in scena quelle protagoniste sarebbe un momento significativo della loro vita adulta, come la maternità, la menopausa o anche una nuova fase della loro esistenza, magari ambientata in una casa di riposo.

Girls: Jemima Kirke, Lena Dunham e Allison Williams nella serie HBO

Dunham ha anche immaginato il futuro dei personaggi. Shoshanna, secondo lei, ha vissuto un matrimonio con un sindaco di New York finito con un divorzio e ora gestisce una startup sostenibile legata all'abbigliamento sportivo. Marnie, invece, è arrivata al terzo matrimonio, continua a cantare ma probabilmente avrebbe bisogno di un gruppo di supporto per chi ha dipendenze affettive. Jessa, a quanto pare, vive su una barca in Croazia e si è dichiarata contraria ai vaccini. Adam è diventato un attore teatrale molto stimato in Germania, mentre Ray è rimasto nel consiglio comunale e gestisce ancora la sua caffetteria, con grande soddisfazione. Elijah, infine, ha un ruolo fisso in una sitcom di successo e continua a cercare l'amore, anche se nei posti sbagliati.

Parlando del suo alter ego Hannah, la Dunham ha scherzato dicendo di essersene quasi dimenticata. Ma poi l'ha immaginata serena, impegnata a insegnare alla Bard College, felice di crescere suo figlio, con una fidanzata chef e molto meno ossessionata dalla fama di quanto non fosse un tempo.

Locandina di Too Much

Nel frattempo, prima di tornare eventualmente nell'universo di Girls, Lena Dunham ha numerosi progetti in corso. Oltre alla nuova serie Too Much, sta lavorando per Netflix al film Good Sex, con protagonisti Natalie Portman, Mark Ruffalo, Meg Ryan, Rashida Jones, Tramell Tillman e Tucker Pillsbury. Sta anche firmando la sceneggiatura dell'adattamento musicale di 10 cose che odio di te, confermandosi una delle voci più originali del panorama contemporaneo.