Legends of Tomorrow 5: la sorte di Constantine svelata nell'ultimo episodio?

Legends of Tomorrow ha svelato il destino di Constantine, uno dei suoi protagonisti? Così pare vedendo l'ultimo episodio, A Head of Her Time andato in onda su The CW. Difficile capire se sia un addio definitivo oppure ci sia di mezzo un twist narrativo che possa rimescolare le carte sul tavolo. Al netto di ogni possibile evoluzione, ciò che segue nelle prossime righe contiene dei potenziali spoiler , nel caso vogliate proseguire con la lettura di questo articolo.

Legends of Tomorrow: le "Leggende" in Raiders of the Lost Art

Come mostrato nell'ultima puntata di Legends of Tomorrow, John Constantine dovrebbe morire tanto da aver firmato un accordo infernale con Astra con lo scopo di ucciderlo prima del tempo stabilito. Una morte prematura che metterebbe la parola fine al personaggio nato dalla penna di Alan Moore e portato sul grande schermo da Keanu Reeves e, ora sul piccolo da Matt Ryan. Ma ci sono dubbi che questa dipartita non sia definitiva, visto che dalle foto della prossima puntata lo vediamo bere un drink con Ray Palmer e Gary Green. C'è chi ipotizza che possa essere addirittura una visione post-mortem e se teniamo conto delle parole del produttore esecutivo della serie, Phil Klemmer, c'è la possibilità fondata che sia tutta una messa in scena: "Nella prossima stagione vogliamo continuare a scavare a fondo su questo ragazzo". Così ha spiegato in una recente intervista: "Sotto tutto il disprezzo che ha di sé, in realtà è un uomo così nobile. Immagino sia per questo motivo che noi vogliamo sapere cosa succederà dopo, perché questo lo rende infinitamente affascinante".

Legends of Tomorrow: 5 motivi per recuperare la serie sci-fi della DC

Il destino di Costantine, infatti, se si va a guardare i fumetti originali, è segnato. In uno dei volumi della serie Hellblazer, intitolato Dangerous Habits, contrae il cancro polmonare terminale ma riesce a guarire ingannando gli agenti del Cielo e dell'Inferno ed evita una guerra celeste per la sua anima. Non è chiaro però quanto Legends of Tomorrow 5 si atterrà al materiale originale o se seguirà la strada tracciata dal film del 2005 che, invece, aveva toccato questa vicenda, ma non in maniera integrale.