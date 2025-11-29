Legacy of Lies - Gioco d'inganni stasera su Rai 4: trama, cast e curiosità dello spy-thriller del 29 novembre

Quando un giornalista riapre un caso scomodo, Martin Baxter viene risucchiato in un mondo che aveva lasciato. Una corsa contro il tempo tra rivelazioni, doppi giochi e una missione che vale più della sua vita.

Il genere spy-thriller ha da sempre esercitato un fascino magnetico sul pubblico, un richiamo irresistibile verso mondi di segreti governativi, doppi giochi e adrenalina pura. Stasera, il palinsesto di Rai 4 ci regala in prima serata: Legacy of Lies - Gioco d'inganni, un film del 2020 diretto da Adrian Bol che promette di tenere gli spettatori incollati allo schermo a partire dalle 21:20.

Trama del film: Legacy of Lies - Gioco d'inganni

Martin Baxter, un ex agente dell'MI6, ha abbandonato la sua carriera dieci anni fa dopo che un'operazione fallita a Kiev è costata la vita a sua moglie. Da allora, vive nell'ombra in Europa, cercando disperatamente di proteggere la figlia adolescente, Lisa, e offrirle una vita normale e sicura. Questa precaria tranquillità viene interrotta dall'arrivo di Sasha Stepanenko, una giovane e intraprendente giornalista investigativa ucraina. Sasha è in possesso di informazioni compromettenti riguardanti un vecchio caso di Martin e lo convince, con riluttanza, ad aiutarla a svelare un complotto.

Quando Martin accetta di aiutare Sasha, si ritrova immediatamente nel mirino dei servizi segreti russi e britannici. La situazione precipita nel caos quando Lisa viene rapita. Martin ha solo 24 ore per recuperare e consegnare dei fascicoli segreti di vitale importanza. Costretto a tornare a Kiev, l'ex spia deve affrontare i fantasmi del suo passato e usare ogni abilità acquisita nell'MI6 per salvare sua figlia, districandosi in un pericoloso labirinto di doppi giochi, tradimenti e violenza. La posta in gioco non è solo la sua vita, ma l'esposizione di una verità che potrebbe scuotere le fondamenta dello spionaggio internazionale.

Cast Principale dello spy-thriller in onda su Rai 4

Martin Baxter (Scott Adkins) - Ex agente dei servizi segreti, tormentato dal passato e costretto a tornare in azione.

Sasha Stepanenko (Yuliia Sobol) - Giornalista determinata a scoprire la verità su un caso di spionaggio.

Lisa Baxter (Honor Kneafsey) - La giovane figlia di Martin, rapita per costringerlo a collaborare.

Tatyana (Anna Butkevich) - Figura enigmatica legata agli intrighi dell'intelligence.

Trevor (Martin McDougall) - Ex collega di Martin, coinvolto nelle dinamiche interne dei servizi.

Carlton (Marco Robinson) - Uomo potente e ambiguo, con motivazioni non sempre chiare.

Ilana (Andrea Vasiliou) - Collaboratrice vicina agli ambienti dell'informazione e dei dossier segreti.

Spetsnaz (Leon Sua) - Operativo addestrato, parte delle forze che inseguono Martin.

Sergey (Victor Solé) - Agente spietato, determinato a recuperare informazioni compromettenti.

Curiosità e approfondimenti del film del 29 novembre

Legacy of Lies è un film del 2020 diretto da Adrian Bol

Il protagonista, Scott Adkins, è un noto attore britannico specializzato in film d'azione e arti marziali. È un campione di Kickboxing e Taekwondo, e il film sfrutta appieno le sue abilità atletiche in coreografie di combattimento molto dinamiche.

Il lungometraggio è una coproduzione internazionale che vede coinvolti Olanda, Regno Unito, Polonia, Ucraina e Stati Uniti. Gran parte delle riprese si sono svolte a Londra e Kiev, capitale dell'Ucraina, offrendo uno sfondo autentico e teso alle operazioni di spionaggio.

e . Gran parte delle riprese si sono svolte a Londra , capitale dell'Ucraina, offrendo uno sfondo autentico e teso alle operazioni di spionaggio. Alcuni commentatori hanno notato come la trama e alcune dinamiche del complotto sembrino vagamente ispirate agli attacchi con agenti nervini avvenuti nel Regno Unito nel 2018, riflettendo le crescenti preoccupazioni occidentali sui rapporti con la Russia.

Dove vedere il film in Tv e streaming

Lo spy-thriller andrà in onda stasera, sabato 29 novembre 2025 alle 21.20 su Rai 4. Legacy of Lies - Gioco d'inganni sarà disponibile anche in diretta streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere il lungometraggio in qualsiasi momento.