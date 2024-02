Legacy of Lies - Gioco d'inganni, la recensione: Scott Adkins in un godibile action-movie

La recensione di Legacy of Lies - Gioco d'inganni, film dove il protagonista - ex agente dell'MI6 - deve forzatamente tornare in azione per salvare la figlia, rapita dai russi. Su Rai4 e RaiPlay.

Dodici anni prima, durante una missione a Kiev, l'agente dell'MI6 Martin Baxter provocò involontariamente la morte dell'amata moglie: da quel giorno drammatico ha deciso di abbandonare per sempre quella vita sul filo del pericolo e di ritirarsi a vita privata, anche per il bene della figlioletta Lisa, all'epoca ancora infante.

Legacy of Lies: Scott Adkins, Honor Kneafsey in una scena del film

Come vi raccontiamo nella recensione di Legacy of Lies - Gioco d'inganni, Martin l'ha sempre tenuta all'oscuro di quanto realmente avvenuto, sostenendo che la madre fosse scomparsa in un incidente automobilistico. Ora l'uomo si guadagna da vivere lavorando come buttafuori e combattendo in incontri clandestini, mentre Lisa, ormai teenager, sembra possedere un vero e proprio talento per il mondo delle scommesse sportive. I due tirano avanti ma un giorno l'entrata in scena della giovane giornalista Sasha, figlia di una vecchia conoscenza di Martin e in possesso di prove scottanti, scatena il pandemonio con il protagonista coinvolto in un intrigo internazionale con i servizi segreti russi e britannici.

Un protagonista che Scott(a)

Legacy of Lies: un momento del film

Anche nelle produzioni meno riuscite, è sempre un piacere vedere Scott Adkins impegnato in audaci coreografie action, che lo rendono probabilmente l'interprete muscolare più efficace della sua generazione, ovvero quella post anni '80 e '90. L'artista marziale, recentemente apprezzato nelle insolite vesti "ingrassate" di John Wick 4 (2023), sfoderare anche in quest'occasione calci rotanti degni di Jean-Claude Van Damme e un carisma di genere perfetto per il ruolo, che riesce a sopperire anche alle forzature narrative che pur caratterizzano l'operazione. Legacy of Lies - Gioco di inganni è un prodotto pensato principalmente per gli amanti del filone, che si ritroveranno di fronte a un complotto ai più alti livelli nel quale il Nostro si ritrova suo malgrado coinvolto dopo che l'amata figlia viene rapita dai cattivi di turno. Cattivi tra i tanti, giacché qua entrambe le parti in causa, siano i sovietici o i più sobri britannici, hanno segreti da custodire gelosamente e non si fanno scrupoli nell'eliminare chi potenzialmente scomodo.

Territorio conteso

Legacy of Lies: Anna Butkevich in una scena

La vicenda è ambientata per la prima parte a Londra e poi nella oggi martoriata Ucraina, con le strade di Kiev a fare da sfondo alla resa dei conti tra Martin e i suoi ex-colleghi: botte da orbi, sparatorie, inseguimenti in macchina all'insegna di un immaginario consolidato, con naturalmente i classici doppiogiochismi e colpi di scena a imprimersi nel versante narrativo, con un epilogo relativamente scontato che invoca la libertà del giornalismo contro i poteri forti, una battaglia ideologica da preservare ad ogni costo in qualsiasi angolo del mondo. Lo spettacolo tematico è garantito e come detto, anche se la sceneggiatura non brilla per originalità i motivi di interesse non mancano, anche grazie alle efficaci scelte di casting che accompagnano un Adkins ancora una volta a suo agio e assai centrato, nei panni di un protagonista costruito su misura per lui.

Questione di firma

Legacy of Lies: Scott Adkins in una scena del film

La varietà di location, l'epilogo ulteriormente tensivo, i flashback e le suggestive allucinazioni di quel passato che tormenta Martin senza pietà, danno vita ad un quadro d'insieme relativamente eterogeneo, che intrattiene con una certa flessibilità per i cento minuti di visione. Il regista Adrian Bol è stato premiato proprio come Best Director al Barcelona Planet Film Festival 2021, segno che dietro il progetto oltre alla passione vi è anche un certo mestiere. Per un film che svolge il suo compito ludico con una certa disinvoltura, senza promettere più di quello che è.