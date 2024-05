Lee: Kate Winslet esplora la vita della fotografa di guerra Lee Miller nel teaser

Kate Winslet torna a interpretare una figura realmente esistita in Lee, pellicola biografica che fonde vita vissuta e sconvolgenti immagini belliche raccontando la storia della fotografa di guerra Lee Miller, come svela il primo teaser trailer.

Evitando il taglio "dalla culla alla tomba", il film diretto dalla pluripremiata direttrice della fotografia Ellen Kuras racconta un decennio cruciale ed esplosivo (in più di un senso) nella vita della corrispondente di guerra e fotografa americana Elizabeth Miller, ex modella che rinunciò alla passerella per un'esistenza pericolosa in prima linea nella Seconda Guerra Mondiale.

"Vuoi che il mondo sappia di te?" chiede Josh O'Connor a un'anziana Winslet nel trailer. Lei risponde: "Pensi che io sia andata in guerra perché la gente conoscesse il mio nome?"

Una vita straordinaria

Il talento e la sfrenata tenacia di Lee Miller hanno dato vita ad alcune delle immagini di guerra più iconiche del XX secolo, inclusa una foto della stessa Miller in posa con aria di sfida nella vasca da bagno privata di Hitler. Lee è riuscita a raggiungere tali obiettivi combattendo i traumi infantili che la affliggevano e pagando un enorme prezzo personale.

Nel cast di Lee troviamo anche Josh O'Connor, Andrea Riseborough, Andy Samberg, Alexander Skarsgård e Marion Cotillard.