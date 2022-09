Lee: Kate Winslet è tornata sul set del film dopo l'infortunio e il ricovero in ospedale

Kate Winslet è tornata sul set di Lee dopo essere stata ricoverata in ospedale in seguito ad un incidente avvenuto durante le riprese della sua nuova pellicola.

Kate Winslet è tornata sul set di Lee! L'attrice 46enne è stata vista di nuovo sul set dopo il ricovero causa da un piccolo infortunio che ha avuto luogo durante il fine settimana. La Winslet è scivolata e ha ricevuto cure mediche su richiesta dalla produzione del nuovo film della star di Titanic.

"Kate è scivolata ed è stata portata subito in ospedale come misura precauzionale richiesta dalla produzione. Sta già bene e questa mattina filmerà le sue scene come previsto", ha dichiarato l'entourage della pellicola a The Hollywood Reporter, a proposito dell'infortunio della Winslet.

Diretto da Ellen Kuras, Lee segue il viaggio di Lee Miller, una fotoreporter che si ritrova in prima linea durante la Seconda Guerra Mondiale e intraprende una missione per raccontare le verità nascoste del Terzo Reich. Ma all'indomani di un tradimento, si ritrova costretta a dover fare i conti con le verità del suo stesso passato.

A proposito del nuovo film di Kate Winslet, Kuras ha dichiarato: "Questo non è affatto un film biografico. Per creare una storia sull'intera vita di Lee serve una serie degna di HBO. Quello che volevamo fare era trovare il decennio più interessante della sua esistenza, quello che definisse chi era e cosa divenne a causa di ciò che ha passato. È stato il periodo dal 1938 al 1948 che l'ha portata attraverso la guerra e il suo periodo maggiormente decisivo. Questa è la storia che vogliamo che le persone conoscano su Lee più di molte altre vicende della sua vita".