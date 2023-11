Lea - I nostri figli 2 stasera su Rai 1: trama della terza puntata

Stasera su Rai 1 alle 21:25 torna in TV Lea - I nostri figli 2, seconda stagione della fiction con Anna Valle. Una settimana fa è stata proprio Lea a vincere la sfida degli ascolti della domenica sera, ormai agguerritissima, con più di 3 milioni di telespettatori e il 16,3% di share.

Trama della terza puntata di Lea 2, domenica 26 novembre

Nel primo episodio, Scelte, si cerca un donatore di fegato per Camilla e Sofia è naturalmente la prima candidata. Arturo, sentendosi in colpa, decide di tornare subito in Italia, mentre Olga è ormai gelosissima di Bruno. Che non passa però un buon momento, ricattaro da Gianni, un ex collega di università.

Jacopo riceve una diagnosi di insufficienza mitralica, Pietro e Michela cercano una riconciliazione con i genitori di lui. Valeria, durante un appuntamento con Marco, viene ferita in una rissa.

Lea, saputo del ritorno di Arturo, organizza una sorpresa ma non immagina neppure quello che sta per succedere...

Nel secondo episodio, dal titolo Amore che vieni, amore che vai, Arturo deve affrontare le conseguenze del suo comportamento. Fa di tutto per recuperare la fiducia di Lea ma una riconciliazione sembra lontana. Valeria viene operata d'urgenza dopo il ferimento, ma è tempo di pensare anche a un altro intervento: quello della piccola Camilla.

Jacopo decide di dire tutta la verità a Matina, mentre Michela racconta finalmente a Pietro quanto è accaduto con suo padre.

Cast

Nel cast, accanto ad Anna Valle nei panni di Lea Castelli, ci sono Giorgio Pasotti (Marco Colomba, primario ed ex marito di Lea), Mehmet Günsür (Arturo), Cloe Günsür (Martina, la figlia di Arturo), Eleonora Giovanardi (Anna Galgano, l'ex compagna di Marco) e Daniela Morozzi (Rosa Nibbi, la caposala del reparto). E poi ancora Primo Reggiani (dottor Pietro Verna, pediatra del reparto e fidanzato di Michela), Marina Crialesi, Manuela Ventura e Rausy Giangarè (Olga Francesio, Favilla Mancuso e Michela Idiong, colleghe di Lea), e le new entry Sara Zanier (Emma Ronchi, la produttrice musicale che collabora con Arturo), Claudia Vismara (Valeria) e Alan Cappelli Goez (Bruno Linda, il nuovo infermiere).