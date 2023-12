Lea - I nostri figli 2 stasera su Rai 1: trama della quarta e ultima puntata

Stasera su Rai 1 alle 21:25 torna in TV Lea - I nostri figli 2, seconda stagione della fiction con Anna Valle: ecco trama e cast della quarta puntata.

Stasera su Rai 1 alle 21:25 torna in TV Lea - I nostri figli 2, seconda stagione della fiction con Anna Valle. Sette giorni fa la serie si è aggiudicata ancora una volta la prima serata della domenica con 2,9 milioni di spettatori e il 16,5% di share, staccando di poco Terra Amara su Canale 5, seguita da 2,5 milioni di persone.

Trama dell'ultima puntata di Lea 2, domenica 3 dicembre

Nel primo episodio, dal titolo Ogni fine è un nuovo inizio, Lea dà un'altra possibilità ad Arturo, ma lui non è più la persona che credeva fosse. Intanto Andrea, un giovane ribelle di una casa-famiglia, viene ricoverato con la sua ragazza.

A seguire, nell'episodio L'isola dell'amore, dopo la rottura Lea si trasferisce, mentre Andrea progetta la fuga con Maria. Michela e Pietro si sposano e in quell'occasione Marco acquista consapevolezza del suo sentimento per Lea.

Cast

Nel cast, accanto ad Anna Valle nei panni di Lea Castelli, ci sono Giorgio Pasotti (Marco Colomba, primario ed ex marito di Lea), Mehmet Günsür (Arturo), Cloe Günsür (Martina, la figlia di Arturo), Eleonora Giovanardi (Anna Galgano, l'ex compagna di Marco) e Daniela Morozzi (Rosa Nibbi, la caposala del reparto). E poi ancora Primo Reggiani (dottor Pietro Verna, pediatra del reparto e fidanzato di Michela), Marina Crialesi, Manuela Ventura e Rausy Giangarè (Olga Francesio, Favilla Mancuso e Michela Idiong, colleghe di Lea), e le new entry Sara Zanier (Emma Ronchi, la produttrice musicale che collabora con Arturo), Claudia Vismara (Valeria) e Alan Cappelli Goez (Bruno Linda, il nuovo infermiere).