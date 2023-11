Lea - I nostri figli 2 stasera su Rai 1: trama della seconda puntata

Stasera su Rai 1 alle 21:25 torna in TV Lea - I nostri figli 2, seconda stagione della fiction con Anna Valle, salutata la scorsa settimana da oltre 3 milioni di spettatori - e il 15.9% di share -. Anche in questa domenica 19 novembre Lea dovrà vedersela con Terra Amara, che ha conquistato ormai, dopo il pomeriggio, anche la prima serata di Canale 5.

Trama della seconda puntata di Lea 2, domenica 19 novembre

Nell'episodio "Scoperte", Lea affronta Martina rispetto all'incontro con la presunta madre biologica. Arturo è titubante: la persona in questione è davvero chi dice di essere? Martina, incurante delle ansie generate a casa, chiede un nuovo incontro alla persona che crede sua madre.

Nel frattempo in reparto una nuova coppia sembra destinata a nascere: Olga aiuta Bruno a inserirsi tra i nuovi colleghi, lui però non è proprio l'infermiere più ligio che si sia mai visto da quelle parti... Marco e Valeria, invece, finiscono a letto insieme!

Lea, sempre più preoccupata per Martina, chiede aiuto a Valeria per risalire alla vera identità della persona che è in contatto telefonico con la ragazzina. Ma vede anche confermati i suoi sospetti su ciò che lega veramente Sofia alla piccola Camilla.

Marco è alle prese con i suoi doveri di padre in "Fiducia", il secondo episodio della serata. Mentre Sofia viene condannata ai domiciliari, a Camilla viene diagnosticata una rara malattia al fegato.

Nonostante i divieti del figlio, la mamma di Pietro non ha intenzione di rimanere con le mani in mano durante i preparativi del matrimonio con Michela. Bruno, invece, continua a evitare i propri doveri da infermiere.

A Londra, dopo una serata trascorsa all'insegna del divertimento, succede qualcosa tra Arturo ed Emma... A casa di Lea, nel frattempo, è sera quando arriva a sorpresa Marco, che non riesce a far addormentare Gioia. La mattina seguente il risveglio sereno in compagnia della piccola e di Martina fa riflettere i due ex coniugi: per loro c'è ancora la possibilità di vivere, insieme, una vita serena?

Cast

Nel cast, accanto ad Anna Valle nei panni di Lea Castelli, ci sono Giorgio Pasotti (Marco Colomba, primario ed ex marito di Lea), Mehmet Günsür (Arturo), Cloe Günsür (Martina, la figlia di Arturo), Eleonora Giovanardi (Anna Galgano, l'ex compagna di Marco) e Daniela Morozzi (Rosa Nibbi, la caposala del reparto). E poi ancora Primo Reggiani (dottor Pietro Verna, pediatra del reparto e fidanzato di Michela), Marina Crialesi, Manuela Ventura e Rausy Giangarè (Olga Francesio, Favilla Mancuso e Michela Idiong, colleghe di Lea), e le new entry Sara Zanier (Emma Ronchi, la produttrice musicale che collabora con Arturo), Claudia Vismara (Valeria) e Alan Cappelli Goez (Bruno Linda, il nuovo infermiere).