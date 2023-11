Chi è Rausy Giangaré di Lea - I nostri figli e dove l'abbiamo già vista

Dpmenica, 12 novembre, su Rai 1 ha esordito la seconda stagione di Lea - I nostri figli 2, la fiction con Anna Valle. Nel cast della serie, nel ruolo di un'infermiera pediatrica c'è Rausy Giangaré, attrice che nonostante la giovane età è già un volto conosciuto per gli spettatori televisivi italiani. In questa breve panoramica, esploreremo chi è Rausy Giangaré, offrendo uno sguardo sulla sua carriera e e la sua vita personale.

Rausy Giangaré: Una promettente attrice con una passione versatile

Rausy Giangaré è nata a Massa nel 1992 da madre mozambicana e padre italiano. Sin dall'infanzia, la sua più grande passione è stata quella per i cavalli e gli sport come l'equitazione, il nuoto, il ciclismo, la danza e, infine, l'atletica leggera, che ha praticato per dodici anni.

Una svolta decisiva a 20 Anni: Dalla passione sportiva all'arte della recitazione

Rausy Giangaré a 20 anni è rimasta orfana di padre, da quel momento ha preso la decisione di interrompere tutte le attività sportive, sentendo che non era più ciò che desiderava fare.

Nel frattempo, ha iniziato a sperimentare problemi di autostima e una notevole timidezza, esperienze che non aveva mai vissuto prima. Su consiglio di un amico, ha scelto di iscriversi a un corso di recitazione. Dal suo primo monologo eseguito di fronte ad un pubblico, ha capito che forse aveva trovato la sua strada. Così è cominciato il suo percorso artistico.

Formazione artistica a Firenze e Roma: Il cammino verso il successo

I primi passi nel mondo dello spettacolo Rausy Giangaré li ha mossi a Firenze presso la scuola di Cinema Immagina, dove ha studiato per un anno. Dopo aver incontrato Rossella Izzo si è trasferita a Roma per continuare gli studi alla scuola Actor's Planet. Qui ha ha ottenuto una borsa di studio che le ha permesso di continuare per altri dodici mesi.

Dal Debutto in Buongiorno Mamma a Lea: Il Viaggio Televisivo di Rausy

Il debutto televisivo di Rausy Giangarè avviene nel 2021 con la serie Buongiorno Mamma, trasmessa su Canale 5. La fiction vede come protagonisti Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova.

Nel progetto diretto da Giulio Manfredonia, Rausy interpreta il ruolo di Greta, una giovane che, a seguito di un incidente, si trova costretta su una sedia a rotelle. Il personaggio di Greta compare nella prima stagione e successivamente fa una breve apparizione come ospite nella seconda.

Pochi mesi dopo Rausy Giangaré entra nel cast di Lea, un'altra fiction, questa volta targata Rai. In questa serie, diretta da Isabella Leoni, la giovane massese si trova a recitare con Anna Valle, Daniela Morozzi, Manuela Ventura, Marina Crialesi e Primo Reggiani.

Il suo personaggio, Michela Idiong è un'Infermiera pediatrica nata a Ferrara da una famiglia di immigrati. Dopo la scomparsa della madre, si occupa del fratello adolescente, Luca.

Michela da alcuni anni, condivide la vita con Pietro (interpretato da Primo Reggiani), un pediatra che lavora nel medesimo ospedale. Tuttavia, la loro relazione è ostacolata dalla famiglia di Pietro.

Vita Personale e Relazioni: Dal Fidanzamento con Roberto Farnesi alla Rottura

Nel 2013 si è legata sentimentalmente a Roberto Farnesi, attore di Carabinieri e Centovetrine. Dopo la rottura del loro fidanzamento, intervistato da Diva e Donna, l'attore disse: "Rifarei tutto, non ho rimpianti. Abbiamo convissuto tre, quattro mesi ed è stata una storia intensa, anche se è durata solo un anno. È vero che era una ragazza giovane, ma anche matura e fra noi è finita di comune accordo".