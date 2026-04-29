Le vite degli altri arriva a teatro a Londra con star Keira Knightley e Luke Thompson

Le vite degli altri, il film diretto nel 2007 da Florian Henckel, diventerà uno spettacolo teatrale con protagonisti Keira Knightley, Luke Thompson e Stephen Dillane.

Le tre star saranno impegnate in scena a Londra a partire dal 14 ottobre, sul palco dell'Adelphi Theatre, fino al 9 gennaio 2027.

Cosa racconterà Le vite degli altri

A occuparsi dell'adattamento sarà Robert Icke, mentre la produzione sarà curata da Sonia Friedman Productions.

La sinossi ufficiale del progetto ispirato a Le vite degli altri (di cui potete leggere la nostra recensione) dichiara: "Ascoltare cambia tutto".

Una foto del film Le vite degli altri

La storia sarà ambientata nel 1984, nella Germania dell'Est. Al centro della trama ci sarà una coppia di artisti che viene messa sotto sorveglianza. Nell'attico sopra il loro appartamento, un uomo della Stasi ascolta nel tentativo di trovare delle prove compromettenti, "ma osservare una vita vuol dire rischiare di cambiare la propria".

Lo spettacolo teatrale potrà inoltre contare sulle musiche originali di Max Richter.

Le dichiarazioni della produttrice

Friedman, in un comunicato, ha dichiarato: "Ambientato nella Berlino Est del 1984, in un mondo in cui nulla è privato, ogni parola ha delle conseguenze e lo Stato detiene il potere non solo sulle vite, ma anche sul pensiero, sulla parola e sull'immaginazione stessa, questa prima mondiale ci ricorda quanto siano fragili queste libertà e quanto coraggio e sacrificio siano necessari per difenderle".

La produttrice ha quindi aggiunto: "Avere una compagnia guidata da Keira Knightley, Stephen Dillane e Luke Thompson all'Adelphi Theatre questo autunno rende tutto ancora più speciale. E, con un colpo di scena straordinario, siamo incredibilmente entusiasti che Max Richter comporrà nuove musiche per lo spettacolo. Max è uno dei grandi compositori del nostro tempo e il suo lavoro ha una profondità e una verità emotiva che hanno il potenziale di spezzarci il cuore. Non vedo l'ora di condividerlo con il pubblico".

Sonia ha inoltre sottolineato che Robert Icke è la persona giusta per portare in scena Le vite degli altri: "Ha questa rara capacità di combinare grandi idee con una profonda verità emotiva, e so che lui e la compagnia troveranno un modo per realizzarlo che risulti allo stesso tempo inaspettato e assolutamente emozionante".